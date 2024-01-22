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Evolute представила гибридный кроссовер i-Space для России

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Фото: Evolute
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Компания Evolute раскрыла перечень оснащения нового кроссовера i-Space, который стал первой моделью марки с гибридной силовой установкой. Запас хода машины превышает 1 тыс. км, говорится в сообщении производителя, которое поступило «Известиям» 22 января.

Длина семиместного кроссовера составляет 4760 мм при колесной базе 2785 мм. Он получил гибридную силовую установку с электромотором мощностью 178 л.с. (300 Нм) с приводом на переднюю ось и тяговую батарею емкостью 17,52 кВт·ч, которую подзаряжает бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 л и мощностью 110 л. с. Максимальная мощность силовой установки составляет 287 л.с. (435 Нм).

Разгон до «сотни» занимает 7,4 с, максимальный запас хода составляет 1150 км. Расход топлива заявлен на уровне 5,5 л на 100 км. Только на электротяге кроссовер способен преодолеть до 87 км.

В список оснащения Evolute i-Space входят панорамная крыша с люком, полностью светодиодная оптика, 19-дюймовые колесные диски, 12 динамиков аудиосистемы, двойное остекление, мультимедиасистема с 12,3-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера кругового обзора и прочие опции.

Производство модели наладят на заводе в Липецкой области. Сейчас в модельную линейку Evolute входят только электромобили.

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В 2023 году на российском авторынке появилось 16 новых моделей электромобилей. Если в 2013 году в России было продано 111 новых электромобилей, а пять лет назад 372 единицы, то в 2023 году продажи выросли до 14,1 тыс. таких машин.

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