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Бренд VGV раскрыл сроки старта продаж автомобилей в России

Продажи автомобилей VGV в России начнутся в июне 2024 года
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Фото: VGV
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Продажи кроссоверов китайского бренда VGV в России начнутся с июня 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании-дистрибьютора ООО «Мотор-Плейс», которое поступило «Известиям» 11 апреля.

Подписаны соглашения о сотрудничестве с 21 дилерскими центрами, первые партии автомобилей уже поступают на склады продавцов. Комплектации и цены станут известны перед стартом продаж, заявили в компании.

На рынок выйдут кроссоверы U70 Pro и U75 Plus, габариты новинок идентичны (длина составляет 4825 мм при колесной базе 2800 мм. В салоне обеих моделей может быть пять или семь мест.

U70 Pro оснащен 1,5-литровым турбодвигателем (143 л.с;, 215 Нм), который агрегатируется с 6-ступенчатой механикой или с 6-диапазонным «автоматом». U75 Plus получил многорычажную заднюю подвеску и более производительный двухлитровый турбированный агрегат с непосредственным впрыском (199 л.с.; 385 Нм), мотор работает в связке с 8-диапазонным автоматом.

Бренд VGV является подразделением концерна Sinotruk (один из крупнейших производителей грузовых автомобилей в Китае) и специализируется на легковых и легких коммерческих автомобилях.

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Ранее, 2 апреля, дистрибьютор бренда VGV заявил, что у моделей U75 Plus и U70 Pro в процессе адаптации для рынка РФ были изменены 141 и 169 компонентов соответственно.

11 апреля сообщалось, что китайские автомобили впервые вошли в топ-20 популярных подержанных моделей в России. Среди иномарок по объему регистраций в России лидирует Toyota.

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