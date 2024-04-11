Китайские автомобили впервые вошли в топ-20 популярных подержанных авто в России

В РФ марте продажи автомобилей с пробегом выросли. Объем рынка оказался примерно на 20% больше регистраций февраля, составив 543,2 тыс. автомобилей. Однако достичь показателя марта 2023-го (573 тыс.) не получилось, говорится в аналитическом обзоре экспертов «Открытие Авто» (входит в группу ВТБ), с которым ознакомились «Известия» 11 апреля. В целом в первые три месяца текущего года было реализовано 1,37 млн машин, на 5% меньше, чем за тот же период в 2023-м. При этом в топ-20 брендов впервые вошла китайская марка Chery.

По данным аналитиков, в первую десятку самых популярных моделей входят пять машин АвтоВАЗа: «семерка» 2107, Granta 2190, Samara 2114, Niva 2121, Priora 2170. Всего по Lada было зафиксировано 132,5 тыс. сделок — на 17% больше, чем в феврале.

«Несмотря на щедрое наполнение салонов новыми машинами из Тольятти, наибольшее количество сделок на вторичном рынке будет, как и прежде, происходить именно с «Ладами». Более чем полвека успешного производства привели к тому, что в России зарегистрировано порядка 12,5 млн этих автомобилей. Естественно, что немалая часть из них периодически меняет владельцев», — говорится в обзоре.

Среди иномарок по объему регистраций в России лидирует Toyota. В марте новыми владельцами Toyota стали 53,9 тыс. человек, на 21% больше, чем в феврале. Локомотивом продаж продолжает выступать седан Corolla (8,7 тыс. сделок, +22%). Также по объемам продаж отмечается Camry (7,7 тыс., +20%).

«Автомобилей марок Kia (33,4 тыс. в марте, +23%), Hyundai (27 тыс., +22%) и Nissan (25,1 тыс., +19%) ездит по нашим дорогам в среднем 2–2,5 млн штук каждой марки. Именно эти «фамилии» продолжают составлять пятерку самых популярных во вторичном сегменте. И едва ли такое положение в рейтинге поменяется на горизонте текущего года. Ближе всего к ним оказался Volkswagen (24,7 тыс. сделок, +21%)», — рассказали эксперты.

В топ-10 лучших по количеству перепродаж попали BMW, Chevrolet, Ford и Renault. В свою очередь, в китайском сегменте лидером остается Chery (5,3 тыс. сделок, +37% к февралю).

Как уточнили аналитики, всего с российскими автомобилями в марте состоялось 149,8 тыс. сделок (28% от рынка), с японскими — 137,8 тыс. (25%). Машины немецких марок выбирали 76,4 тыс. покупателей (14%), корейских — 72,5 тыс. (13%).

Ранее, 18 марта, «Автостат Инфо» сообщило, что оборот с продажи легковых автомобилей в России с января по февраль 2024-го вырос с 240 млрд до 328 млрд рублей. При этом показатель второго месяца текущего года стал самым высоким на рынке за последние 12 месяцев.