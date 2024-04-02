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Автобренд VGV раскрыл подробности о кроссоверах для России

Автобренд VGV выходит на рынок РФ с кроссоверами U70 Pro и U75 Plus
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Фото: VGV
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Китайский автобренд VGV обнародовал уточненные технические характеристики кроссоверов U70 Pro и U75 Plus, которые станут первыми в российской модельной линейке марки. Об этом говорится в сообщении представителей компании, которое поступило «Известиям» 2 апреля.

В U75 Plus и U70 Pro в процессе адаптации для рынка РФ были изменены 141 и 169 компонентов соответственно. К примеру, была перекалибрована подвеска, оптимизированы алгоритмы работы двигателей, проведена полная русификация медиацентра, силовые агрегаты адаптированы под бензин «АИ-92». Также автомобили получили расширенный «зимний пакет» и улучшенную шумоизоляцию.

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Фото: VGV

Длина кроссовера U70 Pro составляет 4825 мм при колесной базе 2800 мм. Дорожный просвет — 200 мм. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбодвигателем (143 л.с;, 215 Нм), который агрегатируется с 6-ступенчатой механикой или с 6-диапазонным «автоматом».

Кроссовер U75 Plus при тех же габаритах отличается наличием многорычажной задней подвески и более производительным двухлитровым турбированным агрегатом с непосредственным впрыском (199 л.с.; 385 Нм). Мотор работает в связке с 8-диапазонным «автоматом». Клиренс — 190 мм. Обе модели имеют только передний привод, в салоне каждой может быть пять или семь посадочных мест. Стоимость машин будет озвучена перед стартом продаж.

Бренд VGV является подразделением концерна Sinotruk (один из крупнейших производителей грузовых автомобилей в Китае) и специализируется на легковых и легких коммерческих автомобилях.

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Ранее в этот день стало известно, что продажи флагманского кроссовера Jaecoo J8 начнутся в России в апреле 2024 года. Автомобиль оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 249 л. с. в связке с семиступенчатым «роботом».

Также 2 апреля сообщалось, что компания Geely представила в России кроссовер Monjaro 2024 модельного года. Стоимость автомобиля осталась прежней и начинается от 4,69 млн рублей. Monjaro является бестселлером марки на российском рынке и занимает второе место среди самых популярных моделей SUV в РФ.

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