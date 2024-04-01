Несите тапки: столичным автомобилистам рекомендуют поменять резину

Столичный департамент транспорта порекомендовал автомобилистам Москвы перейти на летние шины. Продажи таких шин в прошлом месяце выросли более чем в пять раз. При этом за год стоимость комплекта покрышек выросла на 11–13%, а вот услуги шиномонтажа остались примерно на уровне прошлого года. Во сколько обойдется «переобуть» машину и как продлить срок службы зимних шин, выясняли «Известия».

Пора переходить на «лето»

Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры советует столичным автомобилистам сменить зимнюю резину на летнюю. В ведомстве отмечают, что зимние шины сами по себе мягче летних, а при плюсовых температурах они размягчаются еще сильнее, из-за чего у них становится хуже сцепление с дорогой. Из-за этого увеличивается тормозной путь, а также повышается износ протектора, рассчитанного на холодную погоду, который быстрее стирается о теплый асфальт.

— Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель столичного дептранса Максим Ликсутов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Производители шин рекомендуют автомобилистам обратить внимание на среднесуточную температуру воздуха: она должна быть не ниже +7 градусов и держаться не менее семи дней подряд. Только в этом случае можно не опасаться попадания на обледенелые участки дорог в случае ночных заморозков, рассказал директор по коммуникациям и устойчивому развитию «Pirelli Россия» Георгий Божедомов.

Спрос вырос

По данным исследования рынка, проведенного специалистами площадки «Авито», в марте по сравнению с февралем продажи новой летней резины выросли в 5,1 раза, а подержанной — в 5,4 раза. Наиболее популярными покрышками в прошлом месяце, по данным маркетплейса, стали шины Pirelli, занявшие 9% от общего количества проданной резины. Средняя стоимость комплекта новых шин этого бренда составила 30,9 тыс. рублей, четыре подержанных колеса обойдутся в среднем в 16,6 тыс. рублей. На втором месте — шины Michelin (7%). Такие покрышки стоят 91,3 тыс. рублей (комплект новых колес) и 20,6 тыс. рублей за б/у. Третья строчка (чуть менее 7%) у компании Continental: средняя стоимость комплекта шин составляет 72,1 тыс. и 17,5 тыс. рублей соответственно.

В компании Pirelli популярность шин бренда у российских автомобилистов объясняют ростом экономики в целом, а также увеличением числа проданных автомобилей в нашей стране.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Спрос на шины восстанавливается. Возможно, будет влияние отложенного спроса: в этом году присоединятся те, кто повременил с обновлением шин в прошлом и позапрошлом годах. У Pirelli в этом году очень широкая линейка размеров, которая покрывает как популярные европейские автомобили, так и новые китайские бренды. Кроме того, мы очень взвешенно подходим к формированию цен, оставаясь конкурентоспособными в премиальном сегменте, — заявил «Известиям» Георгий Божедомов. Он отметил, что компания сохранила в России все сервисы. Как и прежде, при покупке шин у официальных дилеров потребители могут рассчитывать на расширенную гарантию и бесплатный шиномонтаж.

Что с ценами?

Аналитики «Авито» отмечают, что за год средняя стоимость новых летних шин выросла на 11%, а покрышки «с пробегом» подорожали на 13%. При этом по сравнению с февралем стоимость как новой, так и подержанной резины снизилась примерно на 10%, отмечается в исследовании. Эксперты маркетплейса объясняют это традиционным ростом предложения (особенно в сегменте б/у шин), что влечет за собой снижение средней стоимости комплекта. Лидерами по падению стоимости стали шины Hankook и Continental, которые за месяц стали дешевле примерно на 13%. Резина Pirelli стала доступнее на 12%, а Michelin — на 11%. Впрочем, дешевле стали далеко не все марки летних шин. Так, по данным «Авито», стоимость комплекта покрышек корейского бренда Kumho в марте выросла на 10,6%, а китайская резина Triangle подорожала примерно на 3%.

Что касается услуг шиномонтажа, то расценки практически не изменились, выяснили «Известия». Как рассказал директор по сервису и запасным частям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов, тарифы на эти работы остались на уровне осени прошлого года. Стоимость «переобувки» автомобиля в техцентрах компании начинается с отметки в 3,5 тыс. рублей, уточнил он. Прежними остались расценки и в небольших автомастерских.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Мы не поднимали тарифы на услуги шиномонтажа. Например, как и год назад, полный спектр таких работ, включая снятие и установку четырех колес на автомобиль, демонтаж зимних и монтаж летних шин, а также их балансировка для покрышек диаметром 16 дюймов, обойдется в 2 тыс. рублей. Для 18-дюймовых колес эта процедура будет стоить 3,6 тыс. рублей, работа с большим размером колес обойдется примерно в 5 тыс. рублей, — рассказал «Известиям» мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин. Он также отметил, что пока особого ажиотажа на шиномонтаж не отмечается, однако предупредил, что с учетом теплой погоды, установившейся в Москве, в ближайшее время вполне вероятно появление очередей.

Внимание к миллиметрам

По мнению специалистов, в ряде случаев резина «с пробегом» может быть неплохой альтернативной новым шинам. Однако к выбору подержанных шин необходимо подходить особо тщательно, советуют они.

Согласно действующему законодательству, для летних легковых шин минимальная остаточная глубина протектора составляет 1,6 мм, напоминает эксперт, испытатель шин издания «Авторевю» Олег Растегаев. Однако это уже является критическим показателем, при котором эксплуатация машины становится небезопасной, подчеркивает он. При таком износе резко возрастает риск аквапланирования, когда рисунок протектора не справляется с отводом воды из пятна контакта: в этом случае даже на небольшой скорости автомобиль становится неуправляемым, предупреждает эксперт.

— Поэтому первое, на что необходимо обратить внимание, это состояние протектора шины. На покрышке есть индикаторы износа: если они проявились, то такую резину брать не стоит, — заявил он «Известиям».

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Даже относительно «свежий» рисунок протектора не является гарантией того, что с подержанной не возникнет проблем, отмечает Олег Растегаев. Он советует внимательно осмотреть колеса на предмет заделанных проколов (особенно боковых порезов), а также грыж, вспучивания и отслоения резины . При малейшем сомнении от покупки следует отказаться, советует он.

— Обязательно следует проверить дату изготовления шины, которая выбита на боковине. Если покрышка старше 5–7 лет, то ее лучше не брать, — считает эксперт.

Также Олег Растегаев настоятельно советует покупателям подержанных шин проверить посадочную плоскость резины — ту часть покрышки, которая соприкасается с диском и обеспечивает герметичность колеса. Если есть потертости, трещины и заусенцы, то шина не будет плотно прилегать к диску и станет пропускать воздух, отметил испытатель.

Чтобы колеса крутились дольше

Специалисты отмечают, что залогом долговечности шин является их тщательная подготовка к длительному хранению, а также само «правильное хранение». Прежде всего зимние шины необходимо тщательно очистить от загрязнений, а также удалить застрявший в протекторе гравий, чтобы он за лето не деформировал рисунок, отмечает Алексей Шпикалов.

Снятые с диска шины следует размещать вертикально, раз в 1–1,5 месяца проворачивая их на четверть оборота, чтобы покрышка не «смялась». Складировать покрышки без дисков стопкой категорически не советуется — в этом случае велика вероятность деформации боковины нижних шин. Таким образом можно хранить только колеса в сборе в накаченном состоянии, отмечает эксперт.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— Идеальный вариант для собранных колес — подвесить их за диски на крючья под потолком или вдоль стены, — считает Олег Растегаев.