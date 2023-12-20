Эксперт оценил качество китайских шин для авто

За последние несколько лет на рынке автомобильных шин произошли глобальные изменения: на смену европейским и японским производителям пришли многочисленные бренды из Китая. О том, насколько китайские шины надежны и обеспечивают ли они безопасность на дороге, «Известиям» 20 декабря рассказал генеральный директор магазина «Покрышка.ру» Алексей Шастов.

«Если говорить именно о китайских брендах, а не об известных мировых брендах, заводы которых расположены в Китае, то нужно сразу сказать, что количество компаний, производящих шины, — около 15, а количество брендов, под которыми они выпускают свою продукцию, — более 50. Среди них есть как небольшие компании, например Aeolus, Advance Tyre, Doublestar, Triangle Group, с оборотом около €1 млрд., так и огромные — LingLong, Sailun Group, ZC Rubber с оборотами, достигающими €4 млрд. в год», — рассказал Шастов

По его словам, рынок китайских автошин огромен. В нем есть как бюджетные модели, так и очень качественные шины, качество которых признается независимыми европейскими тестами, в которых китайская шинная продукция занимает вполне достойное место, иногда опережая даже именитые мировые бренды.

«Поэтому, отвечая на вопрос, можно с уверенностью сказать, что некоторые модели китайских шин (например, Westlake, Sailun, LingLong, Triangle, Delinte, Landsail) вполне заслуживают внимания, особенно учитывая, что их стоимость может быть в два, а иногда и в три раза ниже, чем у производителей шин из других стран», — отметил эксперт.

Он заверил, что за последние два года у него в магазине не было ни одной рекламации с шинами китайских брендов, ни проблем по геометрическим параметрам, по балансировке и герметичности.

По мнению эксперта, это говорит об очень высокой надежности выпускаемой продукции и соблюдении всех технологических процессов в производстве.

«Вероятно, китайские шинные бренды пока еще полностью не догнали именитые мировые бренды по ряду технических показателей выпускаемой ими продукции. И в независимых шинных тестах пока чаще побеждают более старые известные мировые бренды. Однако они уже очень близки, и есть основания полагать, что в ближайшем будущем они догонят мировых лидеров», — подытожил Шастов.

7 декабря китайский премиум-бренд Exeed провел презентацию обновленного кроссовера VX, продажи которого стартовали 14 декабря. Теперь в мультимедийную систему автомобиля стали входить такие российские сервисы, как «Яндекс Навигатор» и «VK Музыка». Также автомобиль получил «автомат».