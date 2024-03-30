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Разгон до сотни: покупки авто в кредит побили пятилетний рекорд

Почему россияне торопятся брать машины сейчас и как рынок может измениться с 1 апреля
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Россияне купили максимальное за пять лет количество автомобилей в кредит: в феврале 2024-го они оформили 101 тыс. таких займов почти на 150 млрд рублей, сообщили «Известиям» в «Скоринг бюро». Рекордные выдачи подтвердили в крупных банках. Основная причина в том, что люди боятся повышения цен с 1 апреля из-за ужесточения правил ввоза машин в РФ. Также играет роль отложенный спрос и скидки на прошлогодний модельный ряд. При этом автозаймы сейчас дорогие — их полная стоимость доходит до 20–30%. Выгодно ли оформлять такую ссуду сейчас — в материале «Известий».

Сколько кредитов физлица взяли на покупку авто

Выдачи кредитов на покупку автомобиля бьют рекорды: по итогам февраля россияне оформили 101 тыс. таких займов, следует из данных «Скоринг бюро» (есть у «Известий»). Там уточнили, что этот показатель оказался максимумом за последние пять лет. При этом по сравнению с январем 2024-го число ссуд — на 26% больше, а с аналогичным периодом 2023-го — вдвое больше.

Общий объем выданных автокредитов за февраль достиг 147 млрд рублей. Это на 71% превышает показатели такого же периода прошлого года и почти на четверть — января 2024-го, отмечается в данных «Скоринг бюро». Средний чек по таким займам составляет 1,45 млн рублей.

автосервис
Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

Тенденцию подтвердили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). В феврале оформлено 104,5 тыс. займов на новые и подержанные автомобили. Это рекорд месячных выдач за последние три года (в апреле 2021-го было 108 тыс.). При этом по сравнению с предыдущим месяцем — январем 2024-го — показатель увеличился на 29%.

Объемы выдач новых автокредитов за месяц выросли на 39%, а количество — на 35%. В феврале выдано 80,43 тыс. займов на машины на 124,61 млрд рублей, что на 35% и 39% больше, чем в январе, рассказали в ОКБ. В годовом отношении объемы выдач новых автокредитов выросли на 135%, а количество — на 99%.

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Тренд видят и в крупнейших российских банках, сообщили их представители «Известиям». ВТБ в феврале предоставил гражданам 37 млрд рублей, сообщили в кредитной организации. Там отметили, что этот результат на 38% превысил итоги января и стал максимальным за отдельно взятый месяц в истории сегмента.

— Одновременно растёт доля долгосрочных автокредитов. По итогам неполного I квартала почти каждый второй заем на покупку машины клиенты оформили на максимальный срок — семь лет. По сравнению с 2023-м доля таких займов выросла почти на 9 п.п., — поделились в ВТБ.

Там добавили: средний чек на новую машину в феврале достиг 1,65 млн рублей, с пробегом — 1,32 млн.

Количество выданных автокредитов в прошлом месяце составило почти 15 тыс. штук, что на 123% больше, чем годом ранее, поделился начальник управления партнерских программ и стратегических сегментов «Росбанк Авто» Вячеслав Якубчик. А объем оформленных займов на машину составил 22 млрд рублей, увеличившись на 160%, добавил он.

автосервис
Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

В феврале выдачи росли по сравнению с январем как в количестве, так и в объемах — на 27% и 28% соответственно, поделился директор департамента автобизнеса Драйв Клик Банка («дочка» «Сбера») Александр Ленивкин. Абсолютные цифры он не назвал.

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Крымский РНКБ за этот период выдал 256 кредитов на приобретение автомобилей на сумму более 348 млн рублей, сообщили в банке. Показатели оказались в 1,6 раза больше, чем в феврале 2023-го. В организации добавили: большинство займов выданы на покупку новой машины.

С чем связан рекордный рост выдач

Наиболее значимая причина рекордного роста рынка автокредитования — предстоящее изменение подхода к ввозу машин с 1 апреля, объяснил генеральный директор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин. С этой даты вступают в силу новые правила, усиливающие контроль за расчетом платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Налоги и сборы, недоплаченные из-за занижения таможенной стоимости ввозимых автомобилей, будут добавлены к утилизационному сбору.

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Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

Используемые сейчас различные схемы в параллельном импорте после изменений потеряют свою выгоду, а стоимость такого ввоза и через официальные каналы будет выровнена, пояснила руководитель компании по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс» Раиса Донская. Всё это приведет к росту цен, в том числе — на особенно популярные сейчас китайские автомобили, которые активнее всего завозили именно через параллельный импорт.

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Другая причина активного автокредитования в феврале — это разного рода маркетинговые акции на модели прошлого производственного года, выразившиеся в скидках на стоковые автомобили, добавил Олег Лагуткин. В ВТБ также считают, что драйверами выступают планомерное восстановление рынка и господдержка.

— Играет роль и серьезный отложенный спрос, накопленный за предыдущие годы. В 2022 году и ранее, в условиях пандемии, на рынке были проблемы с поставками и производством автомобилей, поэтому многие клиенты отложили вопрос его обновления, — пояснил Александр Ленивкин из Драйв Клик Банка.

По его словам, влияние оказывают также инфляционные ожидания и опасения по поводу возможного ослабления рубля во второй половине года — люди пытаются зафиксировать стоимость машин на сегодняшнем уровне.

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Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

При этом ставки по автозаймам остаются достаточно высокими. По данным «Банки.ру», которые изучили «Известия», полная стоимость такого продукта (с учетом не только ставки, но и дополнительных платежей) находится в среднем в диапазоне от 10 до 30%. А у отдельных игроков она доходит и до 45%. При этом поддерживают рынок развитие программ производителей машин с приемлемыми ставками по ссудам, уточнили в ВТБ.

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На рынке сейчас лидируют Haval, Chery, Lada, Geely и Omoda, сказали в Росбанке. В РНКБ добавили, что бренды китайского и российского производства — самые популярные марки автомобилей, оформленных в кредит, с начала 2024 года.

Что ждет рынок

Высокие темпы автокредитования могут сохраниться и в марте, полагает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Но затем возможно замедление динамики на фоне потенциального роста цен. А также потому, что население будет ждать смягчения монетарной политики ЦБ, что должно снизить и ставки по займам на машины.

За первые две декады марта количество выданных автокредитов уже превысило 80% от показателей февраля, уточнил Олег Лагуткин из «Скоринг бюро». Он добавил: при сохранении трендов первых дней марта объем выданных в этом месяце займов на покупку машины может даже превысить показатели февраля.

Рекордный рост на рынке автокредитования в последний месяц зимы — это определенный феномен, но еще далеко не конец тренда, согласна Раиса Донская из «Команды Сикурс».

автосервис
Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

Впрочем, откладывать покупку, особенно если машина действительно необходима, нет смысла, считает финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Он отметил, что кредит можно через год-два рефинансировать, снизив нагрузку на кошелек, — к тому времени ставки уже прилично уменьшатся.

— Кроме того, нужно помнить о простых факторах: инфляция и возможное дальнейшее ослабление рубля. Условные 30 тыс. выплат по кредиту пять лет назад и 30 тыс. сегодня — это совершенно разные суммы, — отметил Алексей Кричевский.

Он добавил: если у потенциального заемщика всё в порядке с карьерой и он зарабатывает больше каждый год, то проблем с погашением быть не должно.

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