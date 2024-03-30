Разгон до сотни: покупки авто в кредит побили пятилетний рекорд

Россияне купили максимальное за пять лет количество автомобилей в кредит: в феврале 2024-го они оформили 101 тыс. таких займов почти на 150 млрд рублей , сообщили «Известиям» в «Скоринг бюро». Рекордные выдачи подтвердили в крупных банках. Основная причина в том, что люди боятся повышения цен с 1 апреля из-за ужесточения правил ввоза машин в РФ. Также играет роль отложенный спрос и скидки на прошлогодний модельный ряд . При этом автозаймы сейчас дорогие — их полная стоимость доходит до 20–30%. Выгодно ли оформлять такую ссуду сейчас — в материале «Известий» .

Сколько кредитов физлица взяли на покупку авто

Выдачи кредитов на покупку автомобиля бьют рекорды: по итогам февраля россияне оформили 101 тыс. таких займов, следует из данных «Скоринг бюро» (есть у «Известий»). Там уточнили, что этот показатель оказался максимумом за последние пять лет . При этом по сравнению с январем 2024-го число ссуд — на 26% больше, а с аналогичным периодом 2023-го — вдвое больше.

Общий объем выданных автокредитов за февраль достиг 147 млрд рублей. Это на 71% превышает показатели такого же периода прошлого года и почти на четверть — января 2024-го , отмечается в данных «Скоринг бюро». Средний чек по таким займам составляет 1,45 млн рублей.

Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

Тенденцию подтвердили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). В феврале оформлено 104,5 тыс. займов на новые и подержанные автомобили. Это рекорд месячных выдач за последние три года (в апреле 2021-го было 108 тыс.). При этом по сравнению с предыдущим месяцем — январем 2024-го — показатель увеличился на 29%.

Объемы выдач новых автокредитов за месяц выросли на 39%, а количество — на 35% . В феврале выдано 80,43 тыс. займов на машины на 124,61 млрд рублей, что на 35% и 39% больше, чем в январе, рассказали в ОКБ. В годовом отношении объемы выдач новых автокредитов выросли на 135%, а количество — на 99%.

Тренд видят и в крупнейших российских банках , сообщили их представители «Известиям». ВТБ в феврале предоставил гражданам 37 млрд рублей, сообщили в кредитной организации. Там отметили, что этот результат на 38% превысил итоги января и стал максимальным за отдельно взятый месяц в истории сегмента.

— Одновременно растёт доля долгосрочных автокредитов. По итогам неполного I квартала почти каждый второй заем на покупку машины клиенты оформили на максимальный срок — семь лет. По сравнению с 2023-м доля таких займов выросла почти на 9 п.п., — поделились в ВТБ.

Там добавили: средний чек на новую машину в феврале достиг 1,65 млн рублей, с пробегом — 1,32 млн.

Количество выданных автокредитов в прошлом месяце составило почти 15 тыс. штук, что на 123% больше, чем годом ранее, поделился начальник управления партнерских программ и стратегических сегментов «Росбанк Авто» Вячеслав Якубчик. А объем оформленных займов на машину составил 22 млрд рублей, увеличившись на 160%, добавил он.

Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

В феврале выдачи росли по сравнению с январем как в количестве, так и в объемах — на 27% и 28% соответственно, поделился директор департамента автобизнеса Драйв Клик Банка («дочка» «Сбера») Александр Ленивкин. Абсолютные цифры он не назвал.

Крымский РНКБ за этот период выдал 256 кредитов на приобретение автомобилей на сумму более 348 млн рублей, сообщили в банке. Показатели оказались в 1,6 раза больше, чем в феврале 2023-го. В организации добавили: большинство займов выданы на покупку новой машины.

С чем связан рекордный рост выдач

Наиболее значимая причина рекордного роста рынка автокредитования — предстоящее изменение подхода к ввозу машин с 1 апреля , объяснил генеральный директор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин. С этой даты вступают в силу новые правила, усиливающие контроль за расчетом платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Налоги и сборы, недоплаченные из-за занижения таможенной стоимости ввозимых автомобилей, будут добавлены к утилизационному сбору .

Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

Используемые сейчас различные схемы в параллельном импорте после изменений потеряют свою выгоду, а стоимость такого ввоза и через официальные каналы будет выровнена, пояснила руководитель компании по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс» Раиса Донская. Всё это приведет к росту цен, в том числе — на особенно популярные сейчас китайские автомобили, которые активнее всего завозили именно через параллельный импорт .

Другая причина активного автокредитования в феврале — это разного рода маркетинговые акции на модели прошлого производственного года, выразившиеся в скидках на стоковые автомобили , добавил Олег Лагуткин. В ВТБ также считают, что драйверами выступают планомерное восстановление рынка и господдержка.

— Играет роль и серьезный отложенный спрос, накопленный за предыдущие годы. В 2022 году и ранее, в условиях пандемии, на рынке были проблемы с поставками и производством автомобилей, поэтому многие клиенты отложили вопрос его обновления , — пояснил Александр Ленивкин из Драйв Клик Банка.

По его словам, влияние оказывают также инфляционные ожидания и опасения по поводу возможного ослабления рубля во второй половине года — люди пытаются зафиксировать стоимость машин на сегодняшнем уровне.

Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

При этом ставки по автозаймам остаются достаточно высокими . По данным «Банки.ру», которые изучили «Известия», полная стоимость такого продукта (с учетом не только ставки, но и дополнительных платежей) находится в среднем в диапазоне от 10 до 30%. А у отдельных игроков она доходит и до 45% . При этом поддерживают рынок развитие программ производителей машин с приемлемыми ставками по ссудам, уточнили в ВТБ.

На рынке сейчас лидируют Haval, Chery, Lada, Geely и Omoda, сказали в Росбанке. В РНКБ добавили, что бренды китайского и российского производства — самые популярные марки автомобилей, оформленных в кредит, с начала 2024 года.

Что ждет рынок

Высокие темпы автокредитования могут сохраниться и в марте, полагает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Но затем возможно замедление динамики на фоне потенциального роста цен. А также потому, что население будет ждать смягчения монетарной политики ЦБ, что должно снизить и ставки по займам на машины.

За первые две декады марта количество выданных автокредитов уже превысило 80% от показателей февраля , уточнил Олег Лагуткин из «Скоринг бюро». Он добавил: при сохранении трендов первых дней марта объем выданных в этом месяце займов на покупку машины может даже превысить показатели февраля.

Рекордный рост на рынке автокредитования в последний месяц зимы — это определенный феномен, но еще далеко не конец тренда , согласна Раиса Донская из «Команды Сикурс».

Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

Впрочем, откладывать покупку, особенно если машина действительно необходима, нет смысла , считает финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Он отметил, что кредит можно через год-два рефинансировать , снизив нагрузку на кошелек, — к тому времени ставки уже прилично уменьшатся.

— Кроме того, нужно помнить о простых факторах: инфляция и возможное дальнейшее ослабление рубля. Условные 30 тыс. выплат по кредиту пять лет назад и 30 тыс. сегодня — это совершенно разные суммы , — отметил Алексей Кричевский.

Он добавил: если у потенциального заемщика всё в порядке с карьерой и он зарабатывает больше каждый год, то проблем с погашением быть не должно.