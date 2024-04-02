Jaecoo представила в России большой кроссовер J8

Продажи флагманского кроссовера Jaecoo J8 начнутся в России в апреле 2024 года. Автомобиль представят в трех комплектациях, цены будут объявлены позже, говорится в сообщении китайского автобренда, которое поступило «Известиям» 2 апреля.

Автомобиль оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 249 л. с. в связке с семиступенчатым «роботом». В базовую версию входят передние кресла с электрорегулировками, мультимедийно-развлекательный комплекс диагональю 24,6 дюйма с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto, атмосферная подсветка салона, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша с люком, подогрев всех сидений, проекционный дисплей и прочие опции.

В «средней» комплектации список оснащения дополнен тонировкой, функцией массажа в передних креслах, встроенным видеорегистратором, системой ароматизации воздуха, дополнительными подушками безопасности и системой контроля усталости водителя.

Особенностью кроссовера в максимальной комплектации стала система полного привода с управлением вектором тяги. В корпусе заднего дифференциала установлена не одна муфта, которая передает крутящий момент на заднюю ось, а две муфты на полуосях, которые перераспределяют крутящий момент на левое и правое колесо независимо друг от друга.

При этом в корпус заднего дифференциала, так же как и в угловые передачи, установлена кулачковая муфта, которая размыкает связь между задним дифференциалом и карданным валом для тех случаев, когда использование полного привода нецелесообразно. Таким образом, карданный вал отключается, что положительно влияет на расход топлива и экологичность, заявили в компании.

Сейчас марка Jaecoo в России представлена одной моделью — кроссовером J7, который стоит от 3,34 млн рублей.

Ранее, 2 апреля, компания Geely представила в России кроссовер Monjaro 2024 модельного года. Стоимость автомобиля осталась прежней и начинается от 4,69 млн рублей. Monjaro является бестселлером марки на российском рынке и занимает второе место среди самых популярных моделей SUV в РФ.