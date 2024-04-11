Каждый третий россиянин неправильно хранит лекарства

Фармлогистический оператор NC Logistic провел опрос и выяснил, как россияне соблюдают условия хранения лекарств в быту. Оказалось, что у каждого третьего препараты лежат в общей аптечке вне зависимости от рекомендованных температурных режимов. О результатах опроса, а также о том, почему нельзя нарушать условия хранения, «Известиям» 12 апреля рассказал руководитель отдела качества фармлогистического оператора Станислав Смирнов.

В опросе приняли участие 1457 человек из всех регионов России старше 18 лет. На первый вопрос: «Читаете ли Вы в инструкции к препарату его условия хранения?» — 64% респондентов ответили утвердительно. При этом 36% заявили, что не обращают внимания на эту информацию в инструкции.

«Для каждого препарата существуют конкретные условия хранения, при которых его фармакологические свойства остаются неизменными на протяжении всего срока годности. Определенные лекарства являются термочувствительными. В зависимости от указаний производителей подобные препараты требуется хранить либо в холодном, либо в прохладном месте. Это диапазоны +2…+8 и +8…+15 градусов соответственно. К термочувствительной продукции относятся некоторые мази, капли, антибиотики, свечи, кремы, инсулины, иммуноглобулины, гормоны. В инструкции к препарату всегда пишется режим хранения. Если его не соблюдать, лекарство может потерять фармакологические свойства раньше окончания срока годности», — отметил Смирнов.

На вопрос: «Где Вы храните лекарства?» — 31% участников ответили, что кладут все препараты в общую аптечку, которая находится в шкафу. Остальные 69% ставят лекарства в холодильник, если того требует инструкция.

«Многие препараты можно хранить при температуре +15…+25 или +25…+30 градусов. Когда вы видите, что в инструкции указан один из этих диапазонов, смело кладите препарат в общую аптечку. Важно, чтобы этот специальный бокс стоял в сухом и защищенном от света месте. Такие параметры тоже учитываются производителем. Стоит отметить, что практически все люди периодически пользуются термочувствительными лекарствами, например теми же глазными или ушными каплями. Поэтому, если у вас в холодильнике нет никаких препаратов, проведите ревизию аптечки, проверьте срок годности и режим хранения всего, что там находится», — порекомендовал эксперт.

Следующий вопрос помог определить, покупают ли россияне лекарства впрок. Результаты опроса показали, что 50% респондентов приобретают препараты исключительно по мере необходимости, 23% делают запасы для лечения хронических заболеваний, а остальные 27% закупаются обезболивающими и другими ходовыми лекарствами.

«Логистика фармпрепаратов работает бесперебойно, отечественные компании наращивают объемы производства. Нет смысла запасаться лекарствами на несколько месяцев вперед. Да, можно держать в аптечке небольшое количество обезболивающих и жаропонижающих для экстренной ситуации. Одной-двух пачек будет достаточно. При лечении хронических заболеваний точные дозировки определяет врач, поэтому приобретайте лекарства в том количестве, которое рекомендует специалист. Привычка запасаться лекарствами может привести к скоплению препаратов в аптечке, из-за чего будет сложнее контролировать срок годности. Он может истечь до того момента, как лекарства вам понадобятся», — прокомментировал Смирнов.

Благодаря заключительному вопросу исследования удалось выяснить, как часто россияне проверяют срок годности лекарств в домашней аптечке. Большинство респондентов (33%) ответили, что проводят ревизию раз в полгода, 24% — раз в год и 20% — раз в месяц. При этом почти четверть россиян (23%) никогда не проверяет срок годности препаратов, которые хранятся у них в аптечке.

«Использовать препарат можно строго на протяжении срока, указанного в инструкции. Проверяйте аптечку минимум раз в полгода и утилизируйте просроченную продукцию. Учитывайте, что после вскрытия первичной упаковки некоторые лекарства хранятся не так много времени, как в целой упаковке. Производители всегда предупреждают об этом в инструкции. Принимать просроченные лекарства опасно и рискованно: они могут не помочь в лечении заболевания и даже навредить», — констатировал эксперт.

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