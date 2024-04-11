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ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, сообщило 11 апреля Минобороны РФ.

«В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины», — сказано в сообщении.

Военное ведомство уточнило, что цели удары достигнуты, объекты поражены. В результате нарушена работа военных предприятий, а также сорваны переброски резервов в районы боевых действий и затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей украинской армии.

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Ранее, 5 апреля, Минобороны РФ сообщало о 39 групповых ударах по объектам на Украине. Они были нанесены по средствам противовоздушной обороны, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Все цели достигнуты, добавило ведомство.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщал 2 апреля, что российские силы за март нанесли 192 удара ракетами и беспилотниками по энергетическим объектам Украины в качестве ответа на теракты Киева. Он заверил, что ВС РФ продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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