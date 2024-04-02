ВС РФ в марте нанесли 192 удара ракетами и БПЛА по энергообъектам Украины

Вооруженные силы (ВС) РФ за март нанесли 192 удара ракетами и беспилотниками по энергетическим объектам Украины в качестве ответа на теракты Киева. Об этом 2 апреля сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры», — сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС.

Он заверил, что российские войска продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности.

Шойгу также перечислил освобожденные в прошлом месяце населенные пункты в Донецкой Народной Республике — Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное. Кроме того, в Запорожской области освобожден поселок Мирное, указал министр.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как российские солдаты пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские позиции в недавно освобожденном поселке Красное. Минометной батарее 11-й бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС РФ удалось уничтожить остаток группы ВСУ, пытавшихся контратаковать российские позиции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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