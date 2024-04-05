ВС РФ нанесли по объектам на Украине 39 групповых ударов

Вооруженные силы РФ нанесли по объектам на Украине 39 групповых ударов, сообщило 5 апреля Минобороны России.

Как уточняет военное ведомство, удары были совершены в ответ на попытки Киева нанести ущерб нефтегазовой отрасли и энергетике РФ.

«С 31 марта по 5 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами, по объектам энергетической отрасли Украины, а также предприятиям военно-промышленного комплекса», — сказано в сообщении.

Кроме того, удар был нанесен по средствам противовоздушной обороны, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в Минобороны.

Ранее, 2 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские силы за март нанесли 192 удара ракетами и беспилотниками по энергетическим объектам Украины в качестве ответа на теракты Киева. Он заверил, что ВС РФ продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности.

До этого, 22 марта, российское военное ведомство также сообщило о массированном ударе из высокоточного оружия большой дальности по объектам энергетики, военно-промышленному комплексу, железнодорожным узлам Украины, а также арсеналам и местам дислокации формирований украинских войск и иностранных наемников.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.