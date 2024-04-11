Туристы из РФ летом смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи

Разработаны программы летних туров в КНДР, в рамках которых гости республики смогут отдохнуть на северокорейских пляжах, сообщает 11 апреля правительство Приморского края.

Продолжительность туров составит 8 и 12 дней, даты поездок утверждаются.

Первый тестовый тур в КНДР после пандемии состоялся с 9 по 12 февраля. В состав группы вошли жители Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга.

«На сегодняшний день в Стране утренней свежести побывали уже три группы российских туристов», — говорится на сайте правительства Приморья.

Ранее, 12 февраля, правительство Приморского края рассказало, что в КНДР началось строительство новой туристической зоны для российских туристов. В тот же день в РФ вернулась группа из 98 туристов, которые первыми за пять лет посетили Северную Корею. Она стала самой многочисленной в истории страны. Туристы посетили Пхеньян и побывали на горнолыжном курорте Масикрён.

7 февраля посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что уровень взаимопонимания между Россией и КНДР к текущему моменту беспрецедентный. Дипломат указал, что российско-северокорейское сотрудничество имеет взаимовыгодный характер, оно отвечает интересам государств. Содержание сотрудничества в практических областях определяется договоренностями, которые были достигнуты лидерами РФ и КНДР.