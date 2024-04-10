Всем включено: россияне выбирают комфорт отелей вместо походов

В этом году граждане России выбирают комфортный отдых в отелях вместо походов — накануне высокого сезона возрос спрос на чемоданы, а вот интерес к палаткам и другому туристическому снаряжению упал. Турагентства в этом году также отмечают, что число заказанных организованных туров, включающих ночевки в комфортабельных отелях, растет, а вот процент бронирований мест в кемпингах крайне невелик. Ситуация в течение года вряд ли изменится, считают аналитики, отмечая, что когорта любителей походных форматов устойчива и притока новых экстремалов ждать не стоит. На майские праздники россияне собираются в Санкт-Петербург, Краснодарский край и Москву, а на лето — еще и в Калининград, Владивосток и Екатеринбург, указывают представители туротрасли.

Отель вместо палатки

После активного роста спроса на туристическое снаряжение и сопутствующие товары, который наблюдался в последние годы, в начале 2024-го интерес к ним резко снизился. Это следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (есть у «Известий»).

Так, число покупок туристических палаток снизилось почти на треть — на 29%, походных раскладных столов — на 20%, спальных мешков — на 19%. Туристический «набор для выживания», состоящий из компактных инструментов, ножа, спичек и прочего, стали покупать меньше на 13%.

При этом интерес к товарам для туризма и активного отдыха, требующим частой замены, пока сохраняется. Так, продажи газовых баллонов для горелок, туристических рюкзаков и трекинговых ботинок даже подросли в I квартале этого года.

За несколько лет когорта любителей походных форматов, туристических маршрутов, кемпингов и другого активного отдыха уже устоялась и вышла на плато, считают аналитики сервиса.

— Большого роста объема новых потребителей в этом секторе ожидать не стоит. Сфера дальше развивается только за счет тех, кто распробовал формат, — полагают эксперты.

Остальные жители страны предпочитают комфортные условия отдыха, в том числе курортный формат. Об этом свидетельствуют возросший спрос на чемоданы, а также рост объема продаж турагентств на 17% относительно прошлого года, отмечают аналитики «Чек Индекса». При этом в секторе онлайн-бронирования рост гораздо значительнее. Так, количество заказов со стороны профессионалов туриндустрии на платформе Ostrovok увеличилось примерно на 85% год к году.

Россияне чаще возвращаются в уже знакомые места или выбирают направления для отдыха по отзывам друзей, нежели чем открывают для себя новые локации, следует из результатов опроса Ozon Travel. Повторить маршрут предыдущего путешествия готовы 44%, а 19% — довериться в выборе места для отпуска рекомендациям друзей и знакомых.

Кроме того, с развитием инфраструктуры внутреннего туризма, появлением новых и улучшением существующих гостиничных локаций появилось и больше вариантов для «ленивого» отдыха, отметили аналитики «Чек индекса».

Северный май

Сейчас россияне активно выбирают направления для отдыха на майские праздники, подтвердили «Известиям» в сервисах бронирования. Как следует из результатов опроса сервиса «Отелло», каждый четвертый планирует провести майские праздники в поездках по России. И лишь 5% опрошенных запланировали зарубежные туры.

Бронировать размещение на майские праздники активно начали с середины февраля, учточнили в сервисе. А самое раннее бронирование было сделано еще в сентябре 2023 года. Чаще всего отели, апартаменты или базы отдыха выбирали в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Москве. Хотя еще год назад лидировали Москва, Санкт-Петербург и Владивосток.

— Наибольший интерес для бронирования традиционно представляют гостиницы — более 40% ответов приходится на этот тип размещения. Около 30% респондентов планируют жить в апартаментах и квартирах. Повышенный спрос на бронирование этого формата жилья появился еще в период пандемии и продолжает пользоваться популярностью у туристов, — пояснили эксперты сервиса.

Меньшим спросом, по данным исследования, пользуются базы отдыха, мини-отели, хостелы и другие объекты.

Если смотреть данные отельных бронирований на лето этого года, то на кемпинги и другие похожие объекты размещения приходится лишь около 6,8% заказов, рассказала «Известиям» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Наиболее популярными, по ее словам, остаются отели и апартаменты.

Куда поедут россияне летом

Выбор формата отдыха во многом зависит от направления, сказал «Известиям» вице-президент Альянса туристических агентств (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Так, по его словам, при поездках по стране путешественники в основном действуют самостоятельно.

— Примерно 80% россиян путешествуют внутри страны самостоятельно и только 20% — организованно. В первую очередь туры пользуются популярностью там, где нужны экскурсии, где одному путешествовать дорого и неудобно: в Дагестане, Северной Осетии, Карелии, — пояснил он.

Самые популярные направления внутри страны на лето этого года — Москва, Санкт-Петербург и курортные города России, сообщили «Известиям» в сервисе путешествий «Туту». В пятерку наиболее востребованных авианаправлений на июнь-август входят Сочи, Москва, Калининград, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

Путешественники также отправятся в Махачкалу, Владивосток, Екатеринбург и Новосибирск. На поезде россияне поедут летом в Москву, Анапу, Санкт-Петербург, Адлер и Симферополь, Новороссийск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Лазаревское и Сочи.

Выбор услуг турагентств при поездках за рубеж может быть обусловлен тем, что из-за отказа многих стран принимать оплату через российские карты самостоятельные бронирования становятся затруднительными, предположил Алексан Мкртчян.

— Многие иностранные авиакомпании не принимают карты российских банков. Поэтому люди часто покупают билеты через турагентство, — пояснил он. — Статистика примерно такая: 80% покупают путевки в страны массового выезда, такие как Таиланд, Турция, Египет, через турагентство и 20% едут самостоятельно.

Средняя стоимость авиабилетов на летний сезон в 2024 году на 20% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, подсчитали в Ozon Travel. Там связали это с увеличением количества рейсов по популярным направлениям.

Самостоятельные путешественники в этом году наиболее часто бронируют размещение в таких странах, как Белоруссия, Турция, Таиланд, ОАЭ, Аремения, Италия, Узбекистан, Испания, Грузия, сообщили «Известиям» в сервисе Ostrovok. При этом у турагентов больше всего бронирований жилья в Турции, Китае, Таиланде, ОАЭ, Италии, Казахстане, Узбекистане, Франции.

По данным сервиса МТС Travel, летом этого года наибольшей популярностью у россиян будут пользоваться Турция, Абхазия, Таиланд, Италия, Франция.

Активный туризм с палатками остается популярным только на определенных направлениях, добавил Алексан Мкртчян.

— Попробуйте сейчас где-нибудь на берегу Черного моря поставить палатку. Буквально через полчаса появится полиция и попросит палатку убрать, — отметил он.

В противовес он привел в пример берега озера Байкал, где в сезон очень сложно найти жилье, поэтому большинство туристов приезжают туда дикарями.