Командировочные доходы: россияне стали чаще путешествовать по работе

В первом полугодии 2023 года число деловых поездок россиян выросло на 22%, а траты на командировки — на 35%, сообщили «Известиям» участники рынка. В Федерации рестораторов и отельеров заявили о восстановлении делового туризма на 70% от допандемийного уровня. Гостиницы заполняются за счет не только россиян, но и деловых туристов из Китая и Ближнего Востока, которые постепенно замещают европейцев. В какие города чаще всего ездят в командировки и сколько это стоит, — в материале «Известий».

Не только столицы

Деловой туризм в России восстановился на 70% от уровня доковидного 2019 года, сообщил «Известиям» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Он напомнил, что пандемия сильно ударила по рынку, отели всех крупных городов испытывали большие сложности с загрузкой в 2020–2021 годах.

Рост деловой активности россиян заметили и в туристическом сервисе Bronevik (входит в МТС Travel).

— Восстановление внутреннего рынка делового туризма после ковидного периода уже произошло. В первом полугодии число бронирований в отелях для командировочных сотрудников выросло на 14%. Абсолютное большинство из них были сделаны в России, 2% — в странах СНГ, — рассказали там.

Российские компании только за первое полугодие 2023 года потратили на командировки на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали «Известиям» в сервисе «Авиасейлс для бизнеса». Отправлять сотрудников в командировки тоже стали чаще — число поездок выросло на 22%.

В среднем каждое путешествие по работе обошлось компаниям в 40 тыс. рублей — на 16% больше, чем годом ранее.

— В эту сумму вошли средняя стоимость перелета туда-обратно в экономклассе, проживание в отеле и суточные выплаты. Всё из расчета на четыре дня — именно столько обычно длится деловая поездка по России, — пояснили «Известиям» в «Авиасейлс».

Авиабилеты стоили дешевле размещения в гостиницах: в среднем 16,2 тыс. рублей на человека, тогда как гостиницы — 19 тыс.

Количество командировок в страны ближнего зарубежья за год выросло на 20%, лидерами стали Белоруссия, Казахстан и Узбекистан, отметили в Bronevik.

В России рейтинг городов, популярных для бизнес-поездок, возглавили Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Уфа, сообщили в «Авиасейлс».

— В десятку также вошли Казань, Новороссийск, Иркутск, Красноярск и Самара. А вот Омск и Новый Уренгой утратили прошлогодние позиции и в топ-10 в этом году не попали, — рассказали в «Авиасейлс».

В сервисе Bronevik также отметили лидерство двух столиц. В пятерку рейтинга «командировочных» городов там также вошел Новосибирск.

— Самыми популярными городами ближнего зарубежья для деловых поездок, в свою очередь, стали Минск, Ташкент, Бишкек, Астана и Алматы, — отметили там.

Строители-путешественники

Средняя стоимость аренды отеля на сутки в первом полугодии 2023 года составила 4,8 тыс. рублей — на 15% больше, чем год назад, следует из данных «Авиасейлс». Самым дорогим было размещение командировочных сотрудников в Сочи — более 7 тыс. рублей за ночь, что в целом неудивительно на фоне популярности города у туристов со всей страны.

— Зато ночевки в гостиницах Санкт-Петербурга и Москвы обошлись предпринимателям дешевле — примерно в 5,6 тыс. рублей. А наиболее бюджетным оказалось размещение в отелях Уфы — 3,7 тыс. рублей за сутки, — отметили в «Авиасейлс».

Чаще всего в командировки летают представители таких отраслей, как строительство, реклама, разработка компьютерного ПО, промышленное производство и спорт, добавили там.

— Ситуация с деловыми поездками заметно улучшилась в отраслях, участвующих в импортозамещении. А вот работники сферы туризма стали реже выезжать в командировки за последний год, — рассказал «Известиям» представитель банка для предпринимателей «Точка» Антон Сизов.

Одним из главных трендов рынка сейчас стали bleisure-поездки — то есть совмещение командировки с мини-отпуском, сообщили в Bronevik.

— И в прошлом, и в этом году каждая четвертая командировка захватывает выходные дни, — пояснили там.

Заполнялись отели за счет не только россиян, но и иностранцев.

— Деловой туризм — это не только поездки россиян по стране, но и иностранцев к нам. Заместить международный поток внутренним рынком невозможно, именно поэтому о полном восстановлении всё же говорить не приходится, — сказал Вадим Прасов.

По совокупным оценкам участников туротрасли, число путешествий иностранных граждан в Россию с целью отдыха сейчас составляет лишь 5–10% от уровня 2019 года. В основном страну посещают путешественники из Китая и Индии, реже — из стран Ближнего Востока. А вот поездки из Европы практически прекратились.

— После того как в России прекратили работу некоторые западные бизнесы, поток командировочных сотрудников их этих стран сократился. Мгновенно заместить этих сотрудников деловыми путешественниками, например, из Китая мы не можем по ряду причин, — отметил Вадим Прасов.

Среди них — отсутствие возможности для иностранцев расплачиваться в России картами международных платежных систем и сложная анкета на электронную визу со слишком большим количеством вопросов, пояснил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров.