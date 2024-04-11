Военные Мали приостановили деятельность всех политических партий

Военное переходное правительство Мали объявило о приостановке деятельности всех политических партий в стране, заявив, что этот шаг необходим для поддержания общественного правопорядка. Об этом 10 апреля сообщила французская газета Le Monde.

«До дальнейшего уведомления по соображениям общественного порядка деятельность политических партий и деятельность объединений политического характера приостановлена ​​по всей стране», — сообщил представитель правительства полковник Абдулай Майга.

По данным издания, указ был принят после того, как 1 апреля более 80 политических партий и общественно-политических движений призвали «как можно скорее» провести президентские выборы и упразднить военное правление.

Майга оправдал решение о приостановке партийной деятельности, назвав ее «бесплодной дискуссией», угрожающей национальному диалогу правительства с народом.

В феврале министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диоп перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отметил, что Россия держит слово в вопросах помощи африканским странам, в Мали благодарны ей за это.

Летом 2023 года президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставки зерна. Мали искренне ценит поддержку российской стороны, отметил он.

После длительного кризиса на территории Мали в июне 2015 года три стороны конфликта подписали мирное соглашение. Договор был заключен между властями республики, коалицией «Координация движений Азавада», добивавшейся независимости Северного Мали, а также проправительственной группировкой «Платформа».