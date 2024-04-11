Реклама
Прямой эфир
Армия
Марочко сообщил о росте потерь ВСУ на купянском направлении
Мир
На Украине заявили о повреждении оборудования двух ТЭС
Общество
Уровень воды в Орске за сутки понизился на 14 см
Происшествия
Уровень воды в реке Тобол в Кургане прирос на 8 см за ночь
Мир
В МИД РФ предостерегли граждан России от поездок в Израиль и Ливан
Общество
В Курганской области затопленными остаются 178 жилых домов
Спорт
Российская шахматистка Горячкина одержала вторую победу на турнире претенденток
Общество
Глава МЧС России вылетел в Оренбург из-за ситуации с паводком
Общество
СМИ сообщили о состоянии попавших под обстрел журналистов ГТРК «Луганск»
Авто
В России произошло 267 ДТП за прошедшие сутки
Общество
В Орске начали работу комиссии по оценке ущерба от паводка
Происшествия
Два беспилотника сбили в небе над Мордовией
Мир
Советник Пушилина предрек провал нового контрнаступления ВСУ
Общество
В Кабардино-Балкарии уничтожили двух планировавших теракты боевиков
Армия
Над Брянской областью уничтожен украинский дрон
Происшествия
Уровень воды реки Урал в Оренбурге за ночь поднялся на 32 см

Военные Мали приостановили деятельность всех политических партий

Le Monde: военный кабмин Мали приостановил деятельность всех политических партий
0
Фото: TASS/AP/Peter Dejong
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военное переходное правительство Мали объявило о приостановке деятельности всех политических партий в стране, заявив, что этот шаг необходим для поддержания общественного правопорядка. Об этом 10 апреля сообщила французская газета Le Monde.

«До дальнейшего уведомления по соображениям общественного порядка деятельность политических партий и деятельность объединений политического характера приостановлена ​​по всей стране», — сообщил представитель правительства полковник Абдулай Майга.

По данным издания, указ был принят после того, как 1 апреля более 80 политических партий и общественно-политических движений призвали «как можно скорее» провести президентские выборы и упразднить военное правление.

Майга оправдал решение о приостановке партийной деятельности, назвав ее «бесплодной дискуссией», угрожающей национальному диалогу правительства с народом.

Колониальный дестрой: чем российский подход к Мали будет отличаться от западного
Сотрудничество главы МИД обсудили в Бамако, летом президент республики приедет в Санкт-Петербург

В феврале министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диоп перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отметил, что Россия держит слово в вопросах помощи африканским странам, в Мали благодарны ей за это.

Летом 2023 года президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставки зерна. Мали искренне ценит поддержку российской стороны, отметил он.

После длительного кризиса на территории Мали в июне 2015 года три стороны конфликта подписали мирное соглашение. Договор был заключен между властями республики, коалицией «Координация движений Азавада», добивавшейся независимости Северного Мали, а также проправительственной группировкой «Платформа».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024