Российская шахматистка Горячкина одержала вторую победу на турнире претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина одержала вторую победу над соперницей из Болгарии Нургюл Салимовой на матче за звание чемпионки мира по шахматам в шестом туре турнира претенденток – 2024, что проходит в Торонто. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Россиянка победила болгарскую шахматистку после 60-го хода. Теперь на счету у Горячкиной четыре балла (две победы, четыре ничьи). Она идет на промежуточном втором месте в турнирной таблице.

В седьмом туре, который пройдет позднее в четверг, Горячкина сыграет с лидером турнира — китаянкой Тань Чжунъи.

Горячкина — гроссмейстер 2012 и 2018 годов. Она занимает третье место в мире среди женщин, уступая только шахматисткам Хоу Ифань и Цзюй Вэньцзюнь (последняя является действующей обладательницей титула чемпионки мира), по рейтингу Международной шахматной федерации.

Турнир в Торонто, проходящий среди мужчин и женщин, продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны.

Накануне российский гроссмейстер Ян Непомнящий провел партию шестого тура турнира претендентов – 2024, в которой белыми фигурами сыграл вничью с американским шахматистом Фабиано Каруаной. Финалист турнира среди мужчин сыграет матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула — китайским шахматистом Дин Лижэнем.

В тот же день российская шахматистка Екатерина Лагно одержала первую победу на турнире претенденток над представительницей Индии Рамешбабу Вайшали.