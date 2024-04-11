Расчеты гаубиц «Гиацинт-С» уничтожили арторудия ВСУ на авдеевском направлении

Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили орудия артиллерийской батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе ведения контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 11 апреля сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило российское военное ведомство, получив исходные данные, выявленные при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), российские военнослужащие выполнили наводку орудий по координатам и беглым огнем поразили район размещения огневых средств ВСУ на дистанции более 23 км.

Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить технику противника минимальным количеством выстрелов. После выполнения боевой задачи артиллеристы ВС РФ замаскировали орудия и оперативно убыли в подземные укрытия.

«Характер целей разный бывает <...> Расстояние разное, на удалении. Сегодня мы работали по плану <...> Прикрываем свои войска, чтобы не дать контрнаступ врагу совершить, придавливаем к земле своим огнем», — рассказал командир орудия с позывным Шатер.

Отмечается, что расчеты САУ «Гиацинт-С» группировки «Центр» ВС России ежедневно выполняют огневые задачи по поддержке действий штурмовых подразделений и уничтожению различных целей противника.

Ранее, 10 апреля, в Минобороны сообщили об уничтожении базы ВСУ с 32 гаубицами, двух цехов сборки украинских беспилотников и объекта подготовки и запуска безэкипажных катеров.

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