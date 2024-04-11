Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ ударили по опорным пунктам и артиллерии ВСУ на авдеевском направлении
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харькове
Происшествия
На Чукотке нашли тело провалившейся под лед девочки
Общество
Минфин предложил повысить минимальную цену на водку, бренди и коньяк
Мир
Один человек погиб в результате шторма в штате Миссисипи
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Республике Адыгея
Армия
Российские танкисты уничтожили укрепления и живую силу ВСУ в зоне СВО
Армия
Группировка войск «Юг» ВС РФ уничтожила замаскированные укрепленные позиции ВСУ
Армия
Расчеты гаубиц «Гиацинт-С» уничтожили арторудия ВСУ на авдеевском направлении
Армия
Группировка войск «Центр» сбила пять украинских БПЛА на авдеевском направлении
Здоровье
Невролог рассказала о первых симптомах болезни Паркинсона
Происшествия
Снегоход с семьей ушел под лед на Чукотке
Мир
В США указали на дефицит у Украины эффективных средств ПВО
Общество
На Сахалине заболеваемость острыми кишечными инфекциями выросла на 50%
Экономика
В столичном ГУМе заработал бутик премиальной одежды из Китая
Мир
Блинкен подтвердил готовность США поддерживать Израиль на фоне угроз Ирана
Сюжет:

Расчеты гаубиц «Гиацинт-С» уничтожили арторудия ВСУ на авдеевском направлении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили орудия артиллерийской батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе ведения контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 11 апреля сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило российское военное ведомство, получив исходные данные, выявленные при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), российские военнослужащие выполнили наводку орудий по координатам и беглым огнем поразили район размещения огневых средств ВСУ на дистанции более 23 км.

Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить технику противника минимальным количеством выстрелов. После выполнения боевой задачи артиллеристы ВС РФ замаскировали орудия и оперативно убыли в подземные укрытия.

«Характер целей разный бывает <...> Расстояние разное, на удалении. Сегодня мы работали по плану <...> Прикрываем свои войска, чтобы не дать контрнаступ врагу совершить, придавливаем к земле своим огнем», — рассказал командир орудия с позывным Шатер.

Отмечается, что расчеты САУ «Гиацинт-С» группировки «Центр» ВС России ежедневно выполняют огневые задачи по поддержке действий штурмовых подразделений и уничтожению различных целей противника.

«Наши гаубицы намного точнее, и мы намного опытнее»
Как артиллерия поддерживает наступление российских войск на западе от Авдеевки

Ранее, 10 апреля, в Минобороны сообщили об уничтожении базы ВСУ с 32 гаубицами, двух цехов сборки украинских беспилотников и объекта подготовки и запуска безэкипажных катеров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024