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Электроника в России получит бессрочную сертификацию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В РФ и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) гаджеты теперь могут беспрепятственно обращаться на рынке даже после того, как срок действия их сертификата соответствия формально истек. Это следует из новых поправок в договор о ЕАЭС, опубликованных Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и вступивших в силу.

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Теперь сертификаты соответствия реализуемых в союзе товаров действуют «в течение срока годности или службы». А эти параметры устанавливают сами производители, отметил представитель ассоциации РАТЭК Антон Гуськов. По его словам, сроки действия сертификатов соответствия сейчас составляют от года-двух до пяти лет максимум. В то же время многие популярные модели гаджетов, а также крупной бытовой техники могут оставаться в производстве и в продаже в течение 8–10 лет и даже более.

Получается, что в течение этого времени производители или импортеры должны пройти через этот процесс несколько раз, а на этот период ритейлеры вынуждены убирать из продажи девайсы, пояснил он.

Из-за параллельного импорта сертификационные структуры, уполномоченные Росаккредитацией, сейчас перегружены. Постоянные изменения логистических цепочек и платежных схем, вызванные санкциями, и так приводят к перебоям с поставками товаров в российские магазины, объяснил представитель РАТЭК. По его словам, чтобы не усугублять ситуацию, было решено сделать сертификаты соответствия бессрочными.

«Мера очень позитивная и своевременная, поскольку у всех участников рынка остается большой объем товара, по которому сертификационные испытания проведены, получены документы, но срок их действия истек», — отметили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Признак качества: электроника в России получит бессрочную сертификацию

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