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Признак качества: электроника в России получит бессрочную сертификацию

Какую выгоду это даст производителям, продавцам и покупателям
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сертификаты соответствия на гаджеты в РФ стали бессрочными, следует из новой редакции договора о ЕАЭС. Это значит, что товары не будут снимать с продажи для пересертификации. Мера актуальна в условиях нестабильных поставок из-за рубежа. В первую очередь, она касается бытовой техники, модельный ряд которой меняется не быстро, и девайсы могут находиться на рынке несколько лет.

Соответствующие указания

В РФ и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) гаджеты теперь могут беспрепятственно обращаться на рынке даже после того, как срок действия их сертификата соответствия формально истек. Это следует из новых поправок в договор о ЕАЭС, опубликованных Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и вступивших в силу. На нововведение обратили внимание в ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК.

Из протокола изменений в договор, заключенный в 2014 году, следует, что теперь сертификаты соответствия реализуемых в союзе товаров действуют «в течение срока годности или службы». А эти параметры устанавливают сами производители, отметил представитель организации Антон Гуськов.

порт
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

«Известия» направили запрос в ЕЭК, а также в российские Минпромторг и Минэкономразвития.

По словам Антона Гуськова, сроки действия сертификатов соответствия сейчас составляют от года-двух до пяти лет максимум. В то же время многие популярные модели гаджетов, а также крупной бытовой техники могут оставаться в производстве и в продаже в течение 8–10 лет и даже более. Получается, что в течение этого времени производители или импортеры должны пройти через этот процесс несколько раз, а на этот период ритейлеры вынуждены убирать из продажи девайсы, пояснил он.

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Из-за параллельного импорта сертификационные структуры, уполномоченные Росаккредитацией, сейчас перегружены. Постоянные изменения логистических цепочек и платежных схем, вызванные санкциями, и так приводят к перебоям с поставками товаров в российские магазины, объяснил представитель РАТЭК. По его словам, чтобы не усугублять ситуацию, было решено сделать сертификаты соответствия бессрочными.

техника
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— РАТЭК принимала активное участие в этом вопросе, отстаивая интересы бизнеса и направляя соответствующие предложения по изменениям в договор о ЕАЭС, — отметил Антон Гуськов.

В отличие от сроков действия сертификатов соответствия, срок службы или годности электроники не регламентируется ничем, кроме политики самих производителей, подтвердил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Мера очень позитивная и своевременная, поскольку у всех участников рынка остается большой объем товара, по которому сертификационные испытания проведены, получены документы, но срок их действия истек, — отметили в пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо».

Там добавили, что предлагать такие товары покупателям нельзя. Изменение законодательства позволит сохранить широкий ассортимент, считают в компании.

порт
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Консервативный подход

Гендиректор российской компании — изготовителя бытовой техники Vard Алексей Беляков назвал принятое решение позитивным. Это снимает с бизнеса необходимость проходить повторную сертификацию для реализации остатков предыдущего модельного ряда.

При этом он отметил, что практического смысла и пользы для потребителей в такой новой сертификации нет, поскольку безопасность продукции и ее соответствие обязательным требованиям уже были доказаны, отметил Алексей Беляков. Кроме того, действие каждого такого документа в соответствии с правилами подтверждается ежегодно. Поэтому они не устаревают и не теряют своей актуальности даже после истечения максимального, пятилетнего, срока действия, считает он.

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Изменения в договоре хороши тем, что позволяют избежать дефицита, ведь органы сертификации действительно загружены. Поэтому в России такая практика может ускорить прохождение товарных партий от вендоров и импортеров к покупателям, считает Эльдар Муртазин.

сертификаты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Снятие требования о пересертификации важно с точки зрения поддержки продавцов и покупателей: эта одна из мер, предотвращающих исчезновение техники из продажи и дефицит в условиях санкций, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Однако, нужно не допустить, чтобы этим воспользовались недобросовестные вендоры, и рынок не заполонили изделия сомнительного качества, заключил он.

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