Министерство обороны России 11 апреля сообщило о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе СВО.

Как указали в военном ведомстве, подразделение, в составе которого действовали ефрейтор Таймураз Гацунаев и рядовой Урузмаг Авлохов, выполняло боевую задачу по штурму опорного пункта украинских боевиков на важном тактическом направлении. Гацунаев и Авлохов, обезвредив охранение, подобрались к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего внезапно атаковали противника.

В ходе скоротечного боя противник понес существенный урон в живой силе и вынужден был отступить с занимаемых позиций. По данным ведомства, двое боевиков ВСУ, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие и сдались в плен.

В Минобороны отметили, что ВСУ предприняли попытку вернуть опорный пункт, совершив артиллерийский обстрел, атаковав беспилотными ударными летательными аппаратами и перейдя в контрнаступление. Однако, указали в ведомстве, грамотно организованная оборона нашими военнослужащими позволила сдержать атаки ВСУ. Благодаря высокому уровню тактической подготовки и слаженности действий военнослужащих группы боевая задача была выполнена, а также улучшено положение по переднем краю.

Ранее, 9 апреля, начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что на купянском направлении военнослужащие улучшили положение по переднему краю. Также они нанесли поражение формированиям 95-й десантно-штурмовой, 32-й механизированной бригад ВСУ и уничтожили шесть беспилотников украинской армии.

До этого, 7 апреля, в Минобороны РФ рассказали, что расчеты гаубиц Д-30 российской группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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