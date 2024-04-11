Реклама
Прямой эфир
Мир
В США подтвердили планы разместить ракеты в Азии до конца года
Мир
Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост при новом наступлении
Мир
Британские СМИ сообщили об угрозе для сельского хозяйства страны из-за дождей
Мир
В МИД Швейцарии подчеркнули необходимость участия РФ в мирном процессе
Мир
Во Франции на заводе по производству биотоплива произошел взрыв
Происшествия
В Бордо один человек убит и еще один ранен в результате нападения
Мир
Американский сенатор обвинил Киев в покупке зарубежных вилл за счет помощи США
Мир
В Испании священник сгорел заживо из-за упавшей со свечки искры
Армия
МО РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Общество
Уровень воды в Урале достиг рекордных значений за всю историю наблюдений
Мир
Гуцул подвергли проверке в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы
Мир
Байден анонсировал создание США, Японией и Австралией совместных структур ПРО
Мир
Байден заявил о зависимости исхода конфликта на Украине от решения конгресса США
Мир
Байден пообещал отправить японского астронавта на Луну
Спорт
Правление ФХР рассмотрит вопрос о смягчении лимита на легионеров в КХЛ
Мир
Зеленский допустил обсуждение мирного плана с Москвой
Сюжет:

МО РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России 11 апреля сообщило о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе СВО.

Как указали в военном ведомстве, подразделение, в составе которого действовали ефрейтор Таймураз Гацунаев и рядовой Урузмаг Авлохов, выполняло боевую задачу по штурму опорного пункта украинских боевиков на важном тактическом направлении. Гацунаев и Авлохов, обезвредив охранение, подобрались к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего внезапно атаковали противника.

В ходе скоротечного боя противник понес существенный урон в живой силе и вынужден был отступить с занимаемых позиций. По данным ведомства, двое боевиков ВСУ, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие и сдались в плен.

В Минобороны отметили, что ВСУ предприняли попытку вернуть опорный пункт, совершив артиллерийский обстрел, атаковав беспилотными ударными летательными аппаратами и перейдя в контрнаступление. Однако, указали в ведомстве, грамотно организованная оборона нашими военнослужащими позволила сдержать атаки ВСУ. Благодаря высокому уровню тактической подготовки и слаженности действий военнослужащих группы боевая задача была выполнена, а также улучшено положение по переднем краю.

«Минут через 20 боя у меня оставалось три патрона»
Как российские снайперы уничтожили взвод противника и отбили американский БПЛА

Ранее, 9 апреля, начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что на купянском направлении военнослужащие улучшили положение по переднему краю. Также они нанесли поражение формированиям 95-й десантно-штурмовой, 32-й механизированной бригад ВСУ и уничтожили шесть беспилотников украинской армии.

До этого, 7 апреля, в Минобороны РФ рассказали, что расчеты гаубиц Д-30 российской группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024