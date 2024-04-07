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Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Расчеты гаубиц Д-30 российской группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Кадрами боевой работы артиллеристов 7 апреля поделились в Минобороны РФ.

В ходе проведения разведки в зоне спецоперации на купянском направлении были обнаружены замаскированные временные позиции с засевшими в них украинскими боевиками. Координаты противника немедленно передали на пункт управления артиллерией.

Артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 метким огнем с закрытых огневых позиций уничтожили пехоту ВСУ и их технику. От получения цели до выстрела прошло не более двух минут. А после получения данных от разведывательной мотострелковой группы артиллеристы произвели корректировку огня, чтобы нанести максимальное поражение противнику.

Тем временем военнослужащий ВС РФ с позывным Кабель рассказал, как происходит борьба с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника. Боец использует антидроновое ружье прямого направления, которое действует в радиусе до 600 м. Усилитель сигнала подается в орудие и потом — в сам дрон, что заставляет его застыть на месте.

«Вчера, например, был результат. Дрон летел в 200–300 м от нас. Я зафиксировал его, мой товарищ подошел, сразу же его ликвидировал. И он взорвался, потому что камикадзе был», — поделился Кабель.

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Ранее, 5 апреля, Минобороны показало, как артиллеристы Южной группировки войск расчетами 82-миллиметровых минометов «Поднос» уничтожили группу пехоты ВСУ к западу от поселка Красное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Получив разведданные о дислокации украинских пехотинцев, артиллеристы в кратчайшие сроки заняли огневую позицию и произвели первый выстрел.

31 марта сообщалось об уничтожении скопления пехоты ВСУ и полевого склада с боеприпасами на северском направлении специальной военной операции. Артиллеристы гаубиц Д-20 нанесли огневое поражение позициям противника, что позволило штурмовикам зачистить опорный пункт. В процессе выполнения задания бойцы также уничтожили склад боеприпасов из гаубиц.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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