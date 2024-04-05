Расчеты минометов «Поднос» Южной группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ
Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили расчетами 82-миллиметровых минометов «Поднос» группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) к западу от поселка Красное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Минобороны России 5 апреля показало боевую работу десантников.
Получив разведданные о дислокации украинских пехотинцев, гвардейцы соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в кратчайшие сроки заняли огневую позицию и произвели первый выстрел.
«После первого выстрела расчеты начинают работать как четко отлаженный механизм, где каждый боец прекрасно знает свой маневр», ― прокомментировали в министерстве.
Благодаря умелым действиям военнослужащих под руководством опытных командиров минометное подразделение позволяет обеспечить как высокую степень поражения целей, так и безопасность личного состава.
Ранее, 2 апреля, «Известия» показали, как минометная батарея 11-й бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ пресекла попытку ВСУ атаковать российские позиции в недавно освобожденном поселке Красное.
31 марта сообщалось об уничтожении скопления пехоты ВСУ и полевого склада с боеприпасами на северском направлении специальной военной операции. Артиллеристы гаубиц Д-20 нанесли огневое поражение позициям противника, что позволило штурмовикам зачистить опорный пункт. В процессе выполнения задания бойцы также уничтожили склад боеприпасов из гаубиц.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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