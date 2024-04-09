Военнослужащие ВС РФ улучшили положение на купянском направлении
Военнослужащие Западной группировки российских войск в течение суток улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом 9 апреля сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
«Мотострелковые подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией группировки нанесли поражение формированиям 95-й десантно-штурмовой, 32-й механизированной бригад ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) и улучшили положение по переднему краю», — приводит его слова «Интерфакс».
Также Бигма сказал, что российские военнослужащие при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликидировали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, среди которых три «Валькирии», «Фурия», «Синица» и «Спектатор».
Начальник пресс-центра группировки «Запад» подчеркнул, что военные Западной группировки войск продолжают выполнять задачи на купянском направлении.
Ранее, 7 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что расчеты гаубиц Д-30 российской группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на купянском направлении.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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