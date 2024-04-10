Британские СМИ сообщили об угрозе для сельского хозяйства страны из-за дождей

Продолжающиеся ливни в Великобритании, которые являются рекордными по количеству осадков, могут повлечь за собой серьезный кризис в сельскохозяйственной области страны. Об этом 10 апреля сообщила газета The Guardian.

«C октября 2022-го по март 2024 года выпало 1695,9 мм осадков, что является самым большим количеством осадков за 18-месячный период в Англии за всю историю наблюдений», — говорится в материале.

Издание приводит слова вице-президента британского Национального союза фермеров (NFU) Рейчел Халлос, которая заявила, что «фермерские хозяйства Великобритании находятся под огромным давлением из-за беспрецедентных и постоянных дождей», а последствия непогоды местные «потребители могут увидеть в течение года».

«Не будет преувеличением сказать, что ожидается кризис», — подчеркнула она.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. Так, в городе Орске Оренбургской области, по последним данным, подтоплено почти 6,8 тыс. домов, эвакуированы 2,6 тыс. человек. К утру среды уровень воды в реке Урал в районе города упал на 24 см, достигнув 904 см.