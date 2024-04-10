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Британские СМИ сообщили об угрозе для сельского хозяйства страны из-за дождей

The Guardian: рекордные дожди грозят кризисом в сельском хозяйстве Британии
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Фото: Global Look Press/Adam Vaughan
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Продолжающиеся ливни в Великобритании, которые являются рекордными по количеству осадков, могут повлечь за собой серьезный кризис в сельскохозяйственной области страны. Об этом 10 апреля сообщила газета The Guardian.

«C октября 2022-го по март 2024 года выпало 1695,9 мм осадков, что является самым большим количеством осадков за 18-месячный период в Англии за всю историю наблюдений», — говорится в материале.

Издание приводит слова вице-президента британского Национального союза фермеров (NFU) Рейчел Халлос, которая заявила, что «фермерские хозяйства Великобритании находятся под огромным давлением из-за беспрецедентных и постоянных дождей», а последствия непогоды местные «потребители могут увидеть в течение года».

«Не будет преувеличением сказать, что ожидается кризис», — подчеркнула она.

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