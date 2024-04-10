Правление ФХР рассмотрит вопрос о смягчении лимита на легионеров в КХЛ
Правление Федерации хоккея России (ФХР) приняло решение рассмотреть вопрос о возвращении лимита в пять легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 10 апреля говорится в сообщении на сайте ФХР.
Там отметили, что сейчас каждый клуб КХЛ может заявить трех иностранцев, но, поскольку Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение российских сборных от соревнований, ФХР решила рассмотреть вариант с возвращением лимита на легионеров в пять человек на сезон-2024/25. Вопрос рассмотрит правление ФХР.
«Руководство ФХР полагает, что выступление большего числа зарубежных игроков обеспечит спортивную конкуренцию и ознакомит российских участников чемпионата с другими школами мирового профессионального хоккея, что создаст дополнительные возможности для обмена опытом», — отметили там.
8 апреля хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли челябинский «Трактор» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 3:0 и вышли в финал. Таким образом, ярославцы вышли в решающую стадию Кубка Гагарина впервые с 2009 года. Тогда «железнодорожники» уступили казанскому «Ак Барсу» 3:4. Их соперником станет либо екатеринбургский «Автомобилист», либо магнитогорский «Металлург».