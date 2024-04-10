Мудрость Ярославля: «Локомотив» близок к своему первому трофею в КХЛ

Один из самых самобытных и успешных клубов в истории российского хоккея как никогда близок к своему первому триумфу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Выиграв всухую серию у челябинского «Трактора» (4:0), ярославский «Локомотив» впервые за 15 лет вышел в финал Кубка Гагарина. По мнению экспертов, именно «железнодорожники» считаются фаворитами решающей серии плей-офф, независимо от того, кто будет их соперником — магнитогорский «Металлург» или екатеринбургский «Автомобилист». В серии между этими командами счет пока 2:2. Им предстоят еще как минимум две игры. Ожидающий победителя этого полуфинала «Локомотив» еще никогда не выигрывал Кубок Гагарина, а все его победы приходятся на времена до основания КХЛ.

«Локомотив» – «Трактор»

Больше 20 лет «Локомотив» не становился чемпионом. В 2003 году ярославский клуб в третий раз в своей истории взял золото Суперлиги. С тех пор дотянуться до главного трофея того турнира, как и созданной в 2008 году КХЛ, не удавалось. Хотя в первый розыгрыш плей-офф в 2009 году «железнодорожники» были очень близки к трофею, но в решающем седьмом матче финала проиграли казанскому «Ак Барсу» (3:4).

С тех пор они так далеко в Кубке Гагарина не забирались. Но в этом сезоне команда превратилась в настоящую машину, способную обыграть кого угодно. Стиль ее игры не самый зрелищный, но отличная оборона и умение вести борьбу на каждом участке площадки делают свое дело.

Благодаря всем вышеперечисленным качествам «Локомотив» сумел выбить действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА (4:1), а затем выиграть тяжелую семиматчевую серию против омского «Авангарда». В полуфинале же «железнодорожники» быстро одолели очень крепкий по составу челябинский «Трактор», который провел неровный регулярный чемпионат, осенью пережил увольнение своего многолетнего главного тренера Анвара Гатиятулина, но отлично подошел к плей-офф при его помощнике Алексее Заварухине. В Кубке Гагарина челябинцы не считались фаворитами в сериях с уфимским «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо», но выиграли у них 4:2 и 4:0, соответственно.

Многое в тех успехах держалось на канадском вратаре Заке Фукале. Он не только спасал команду на льду, но и стал душой коллектива в раздевалке, мотивируя партнеров на успехи. И его потеря стала одним из ключевых моментов серии с «Локомотивом», когда голкипера унесли со льда по ходу первого матча после столкновения с Шалуновым.

Этот эпизод вызвал большой скандал. Многие обвиняли Максима в намеренном нанесении травмы вратарю, а Заварухин раскритиковал ярославского центра за то, что во время игры не подъехал на льду к Фукале и не поддержал его, а после матча не позвонил и не извинился. А фразу тренера «Когда приедет в Челябинск, пусть боится» многие восприняли как угрозу, что игроки «Трактора» станут мстить Шалунову и жестко с ним играть. Интересно, что сам Максим — уроженец Челябинска.

В итоге дальнейшей эскалации конфликта не произошло. Но травма Фукале существенно подорвала потенциал «Трактора». Первый матч в Ярославле «Локомотив» выиграл 5:2. Там же во второй встрече челябинцы дали бой и были ближе всего к победе, но в итоге уступили в овертайме 2:3. После переезда серии на Урал «железнодорожники» дважды выиграли — 2:1 и 3:0, отправив соперника в отпуск. Сменивший Фукале Сергей Мыльников особых ошибок не допускал, но и не сделал грандиозных спасений, которые были свойственны Заку в сериях против «Салавата» и «Динамо».

— В трех матчах из четырех «Трактор» хорошо играл и делал всё возможное для успеха, но ключевой фактор успеха челябинцев — их вратарь — отсутствовал, что и привело к такому результату, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий «Локомотива» и «Трактора» Сергей Коньков. — Можно сказать, еще в первом матче ярославцы лишили соперника шансов на успех. Для «Трактора» Фукале был больше чем полкоманды. Он в предыдущих сериях вселял в коллектив уверенность и надежду, что команда может играть и побеждать. При этом я бы не стал винить за это Шалунова. Этому эпизоду слишком много внимания уделяют, хотя он очень банальный. Произойди он в регулярном чемпионате, на нем бы не заостряли внимания. Но в условиях плей-офф и с учетом важности Фукале всё раздули. Я бы не стал этого делать — абсолютно игровая ситуация.

При этом специалист назвал неуместными высказывания Заварухина о Шалунове, списав их на эмоции. Хотя часть публики считает, что он тем самым хотел психологически вывести из равновесия соперников.

— Хайп из эпизода раздули журналисты, хотя и главный тренер «Трактора» своими высказываниями этому способствовал, — добавил Коньков. — Считаю, что это был эмоциональный выплеск, и Алексей Заварухин потом об этом пожалел в глубине души, хотя публично может в этом и не признаваться. Все-таки в таких ситуациях должна присутствовать этическая сторона. Нужно игрой доказывать свою силу, а не призывать кого-то чего-то бояться. Мог ли Заварухин это сказать ради психологического воздействия на «Локомотив»? Некоторые клубы во время плей-офф пытаются действовать такими методами, но я считаю, что это ни на что не влияет. Как человек, выигравший два Кубка Гагарина и игравший в двух финалах плей-офф, могу сказать: если ты считаешь, что твой соперник намеренно сыграл грязно, то будешь на это реагировать. Но реагировать можно по-разному. Если станешь провоцировать какую-то грязь в отношении Шалунова, то поплатишься за это удалениями. А цена удалений в плей-офф очень высока. Тем более против «Локомотива», который легко может реализовать большинство, а потом со своей сильной игрой в обороне не оставить тебе никаких шансов отыграться.

«Металлург» – «Автомобилист»

«Магнитка» в первый сезон под руководством главного тренера Андрея Разина отметилась успешной регуляркой (первое место в Восточной конференции) и большим количеством интересной молодежи. По-настоящему раскрылся нападающий Данила Юров, стал лидером форвард Никита Гребенкин и успешно дебютировал еще один игрок атаки Роман Канцеров.

А главное, до сих пор крайне надежную игру показывает вратарь Илья Набоков. Невостребованный ранее в КХЛ 23-летний форвард Дмитрий Силантьев нынешней весной забил уже несколько решающих голов. Всё это помогло «Металлургу» выиграть тяжелую серию у хабаровского «Амура» (4:2), где в ходе шести матчей пришлось полетать через всю страну и столкнуться с крайне неуступчивым дальневосточным соперником.

А затем «Магнитка» прошла московский «Спартак» (4:2), выбив из Кубка Гагарина один из самых ярких коллективов сезона. В первых сериях плей-офф крайне слабую результативность показывало первое звено команды в лице Дениса Зернова, Никиты Михайлиса и Максима Карпова. Некоторых из них Разин даже выводил из состава.

Но уже по ходу серии со «Спартаком» начали забивать Зернов и Михайлис, а в полуфинале с «Автомобилистом» проснулся Карпов. Екатеринбургский клуб крайне посредственно провел регулярный чемпионат, заняв лишь пятое место на Востоке. Но к плей-офф неожиданно воспрял.

В результате чего команда Николая Заварухина поочередно выбила из Кубка Гагарина его прошлогоднего финалиста казанский «Ак Барс» (4:1) и фаворита нынешнего розыгрыша петербургский СКА (4:1).

В полуфинале противостояние двух уральских клубов пока выдается ярким. В первых двух матчах в Магнитогорске команды выиграли по разу — 2:1 в пользу «Металлурга» в первой встрече и 4:2 в пользу «Автомобилиста» во второй. После переезда серии в Екатеринбург «Магнитка» упустила победу в основное время третьего матча, получив гол в свои ворота на последней минуте, но победила в овертайме (3:2).

Четвертая игра началась с сумасшедшего первого периода, в котором «Металлург» вел 3:0, но «Автомобилист» еще до первого перерыва сократил разрыв в счете до 3:2. На этом кураже команда Заварухина имела тотальное преимущество во втором периоде, но долгое время Илья Набоков спасал гостей.

И всё же перед самым вторым перерывом Анатолий Голышев сравнял счет. Третий период прошел при равной игре. Дело двигалось к овертайму, но перехват около своей синей линии в исполнении Брукса Мэйсека привел к контратаке, в результате которой с передачи канадца Степан Хрипунов за восемь секунд до конца основного времени забросил победную шайбу. Тут же Разин снял вратаря и заменил его на шестого полевого игрока, но вбрасывание в средней зоне выиграли хозяева, и Голышев поразил пустые ворота, сделав счет 5:3 в матче и 2:2 в серии.

— Изначально я считал фаворитом этой серии «Магнитку», но теперь уже даже не знаю, у кого больше шансов на выход в финал, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов. — Когда так переворачивается игра с 0:3, это дает большое психологическое преимущество победителю и деморализует проигравшего. В принципе, в этом противостоянии за «Металлург» — молодость и задор основной массы игроков, за «Автомобилист» — опыт. В Екатеринбурге много возрастных ребят с большим опытом. Даже если они раньше не побеждали в плей-офф, их опыт всё равно становится в определенных моментах преимуществом над магнитогорской молодежью. Во многом это сказалось на том, что команда отыгралась с 0:3 — где-то молодая «Магнитка» подрасслабилась после удачного начала матча. Но теперь серия будет еще интереснее. При этом я считаю «Локомотив» фаворитом финала независимо от того, с кем ему предстоит играть. Слишком уж ровный у него состав и сбалансированная игра. Хотя в этом плей-офф может быть всё что угодно — мы уже не раз в нынешнем Кубке Гагарина наблюдали неожиданные результаты.

Пятый матч серии «Металлурга» и «Автомобилиста» пройдет 11 апреля в Магнитогорске. Шестая игра состоится 13 апреля в Екатеринбурге. Если по ее итогам счет будет равным, то второй финалист Кубка Гагарина определится в седьмой игре в Магнитогорске 15 апреля.