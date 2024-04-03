«Трактор» не завелся: в КХЛ стартовал полуфинал Кубка Гагарина

Полуфинал плей-офф КХЛ начался с домашней волевой победы «Локомотива» над «Трактором» (5:2). Предпоследний раунд Кубка Гагарина уже стал весьма необычным. Впервые за долгое время до него не дошли фавориты в лице московского ЦСКА, петербургского СКА, казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда». Три из четырех участников могут впервые выиграть Кубок. Лишь магнитогорский «Металлург», которому 3 апреля предстоит начать серию с екатеринбургским «Автомобилистом», ранее завоевывал главный трофей лиги. А ярославский «Локомотив» выигрывал чемпионат еще до КХЛ, во времена Суперлиги.

«Локомотив» — «Трактор»

Впервые ярославцы стали чемпионами в Суперлиге в 1997 году, когда команда называлась «Торпедо». В 2002 и 2003 годах, уже будучи переименованной в «Локомотив», она еще два раза взяла золото чемпионата. Но Кубок Гагарина ей не покорялся ни разу. В 2009 году, в первый сезон КХЛ она едва не обыграла в финале казанский «Ак Барс», но больше к такой стадии не подбиралась.

После трагедии 2011 года, когда весь состав, тренерский и административный штаб «железнодорожников» погиб в авиакатастрофе, «Локомотиву» удалось возродиться и несколько раз неплохо выступить в плей-офф. Но превосходство в финансах ЦСКА и СКА мешало ярославцам бороться за трофей.

В 2020 году КХЛ ввела жесткий потолок зарплат и уравняла возможности топовых команд. У «Локомотива» традиционно хорошо работает школа. А в качестве усиления своим воспитанникам, в последние годы подъехал ряд качественных легионеров и россиян, имеющие победный опыт в других командах. Это и олимпийский чемпион Сергей Андронов, многолетний капитан ЦСКА, выигравший с ним два Кубка Гагарина, и еще один обладатель Кубка Гагарина в составе армейцев Максим Шалунов и обладатель этого трофея в составах «Металлурга» и «Авангарда» Алексей Береглазов.

С осени 2021 года главным тренером «Локомотива» стал Игорь Никитин, двумя годами ранее приведший ЦСКА к первой в его истории победе Кубка Гагарина. Теперь он пытается добиться этого результата уже в Ярославле. В нынешнем плей-офф команда поочередно выбила ЦСКА (4:1) и «Авангард» (4:3). Кажется, что она как никогда готова к триумфу.

Но противостоять ей будет крайне неуступчивый челябинский «Трактор». Еще с советских времен он имеет репутацию крепкого коллектива, а Челябинск, возможно, самого хоккейного города страны, откуда вышло немало звездных игроков. Но чемпионом клубу стать не довелось. Когда-то команда была призером национального первенства, а в 2013 году дошла до финала Кубка Гагарина, где проиграла московскому «Динамо» (2:4).

В последние годы «Трактор» собрал очень приличный состав, включающий в себя звездного форварда Антона Бурдасова, олимпийского чемпиона-2018 Сергея Калинина, серебряного призера Олимпиады-2022 Владимира Ткачева, лучшего новичка КХЛ-2017/2018 Виталия Кравцова, обладателя Кубка Гагарина-2018 в составе «Ак Барса» Альберта Яруллина, талантливого воспитанника клуба Ивана Шабанова, яркого канадского вратаря Зака Фукале и многих других.

Генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков имел опыт побед в этой должности — в 2021 году он пережил триумф с «Авангардом». В последние восемь лет все успехи «Трактора» были связаны с главным тренером Анваром Гатиятулиным, имевшим широкие полномочия в комплектовании состава.

Однако, в прошлом сезоне он не смог вывести команду в плей-офф, а в начале нынешнего его уволили. Ассистент Гатиятулина Алексей Заварухин поначалу казался временной фигурой, но серия побед позволила ему удержаться на должности. Ближе к плей-офф команда угодила в кризис, но в Кубке Гагарина неожиданно воспряла.

Во многом за счет куража, надежной игры Фукале, ярких драк с участием канадца Чарльза Робинсона и фантастической реализации моментов «Трактор» прошел казавшийся одним из фаворитов уфимский «Салават Юлаев» (4:2) и победителя регулярного чемпионата московское «Динамо» (4:0).

Многие эксперты считают серию «Локомотив» — «Трактор» скрытым финалом. В прошедшем 2 апреля первом матче противостояния ожидания стали оправдываться уже в первом периоде. Сначала челябинцы повели в — гол забил Робинсон. Вскоре Александр Полунин сравнял счет в меньшинстве. А за две секунды до перерыва в результате розыгрыша большинства Мартин Гернат вывел «Локомотив» вперед.

Не менее увлекательным выдался второй период, особенно его концовка. Меньше, чем за четыре минуты до перерыва, Полунин забросил свою вторую шайбу. Ровно через минуту Михаил Котляревский в меньшинстве сократил разрыв в счете до минимума. Но уже через минуту с небольшим розыгрыш большинства позволил Павлу Красковскому вновь удвоить преимущество «Локомотива». А в начале третьего периода хозяева повели уже 5:2 благодаря голу Александра Елесина и спокойно довели игру до конца.

— Напряжение в матче было серьезное, — сказал «Известиям» бывший нападающий «Локомотива» и «Трактора» Сергей Коньков. — Обе команды сражались, но «Локомотив» реализовал ключевое большинство в конце второго периода. Когда получаешь такой гол в раздевалку, это морально подламывает. А когда ярославцы забили в начале третьего периода, у «Трактора» было мало шансов, поскольку команда Никитина редко упускает преимущество в три шайбы — по-моему, в этом сезоне она такого ни разу не допустила. «Железнодорожники» сделали выводы из тех ошибок, которые привели к проблемам в серии с «Авангардом», а «Трактору» могло помешать отсутствие игрового тонуса из-за раннего окончания серии с «Динамо». Полагаю, во втором матче игра будет более равная. Проблемы у Челябинска могут быть разве что из-за травмы Фукале, которого заменили по ходу сегодняшней игры. Этот вратарь играет большую роль в успехах «Трактора». Если у него серьезное повреждение, то его команде будет очень сложно.

«Металлург» — «Автомобилист»

«Магнитка» — один из самых титулованных клубов в истории российского хоккея: три чемпионства в Суперлиге (1999, 2001, 2007) и две победы в Кубке Гагарина (2014, 2016). Два года назад «Металлург» был близок к еще одному триумфу, но в финале проиграл ЦСКА 3:4, ведя 3:1.

Вслед за этим последовал провал в прошлом сезоне — вылет во втором раунде. После этого клуб уволил главного тренера Илью Воробьева, человека, непосредственно принимавшего участие во всех успехах команды в КХЛ — в качестве ассистента Майка Кинена он привел ее к победе в Кубке Гагарина-2014, в качестве главного тренера — к триумфу в 2016 году и выходам в финалы 2017 и 2022 годов.

Команду возглавил Андрей Разин. В прошлом он был одним из лучших нападающих «Металлурга», выигравшим с ним два золота Суперлиги на стыке 1990-2000-х годов. В качестве тренера Разин отметился качественной работой в еще малобюджетном «Автомобилисте», который вывел в плей-офф в 2016 году. Но по-настоящему раскрылся в череповецкой «Северстали», которую тренировал в 2018-2023 годах.

С одним из самых бедных клубов в лиге специалист трижды уверенно выходил в плей-офф, где давал бой фаворитам. В частности, в прошлом году он лишь в седьмом матче вылетел от действующего и будущего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА.

В Магнитогорске впервые в карьере Разин получил шанс поработать в клубе с большим бюджетом и побороться за трофей. Впрочем, «Металлург» дал ему двухлетний контракт и обозначил нынешний сезон как промежуточный, направленный на перестройку состава.

Разин ввел немало молодежи — в частности, при нем раскрылся давно считавшийся местным талантом 20-летний нападающий Данила Юров, успешно вернулся ярко проведший прошлый сезон в аренде в хабаровском «Амуре» 20-летний форвард Никита Гребенкин, а также дебютировал в КХЛ и быстро стал основным игроком 19-летний Роман Канцеров. Но главное: тренер сделал ставку на 21-летнего вратаря Илью Набокова.

Обычно клубы с такими возможностями доверяют более опытным голкиперам, особенно в плей-офф. Но Набоков пока оправдывает ставку на него — в значительной степени, его надежная игра позволила «Металлургу» победить в крайне непростых сериях с «Амуром» (4:2) и московским «Спартаком» (4:2).

«Автомобилист» в 2016 году, после успешного сезона с Разиным перестал быть бедным клубом — его владельцем стал УГМК, в последующие годы значительно увеличивший бюджет. Но в течение следующих семи лет он лишь один раз прошел во второй раунд плей-офф. Обычно команда вылетала еще раньше.

Причем в 2022 году она умудрилась не пройти в плей-офф. Но менеджмент клуба сохранил свои должности, а также доверился главному тренеру Николаю Заварухину, двоюродному брату наставника «Трактора». Год назад случилось еще одно фиаско, когда команда в первом раунде дошла до седьмого матча серии против «Металлурга», вела в конце игры 3:1, но позволила сравнять крайне слабо проводившей тот сезон «Магнитке» и проиграла ей в овертайме (3:4), вылетев из Кубка Гагарина.

В нынешнем сезоне «Автомобилист» также невзрачно играл в регулярном чемпионате. Он финишировал в Восточной конференции лишь на пятом месте. Многие считали, что в плей-офф команду снова ждет провал. Однако, в последних играх регулярки подопечные Заварухина стали преображаться. А в плей-офф выбили в первом раунде прошлогоднего финалиста казанский «Ак Барс» (4:1).

И не остановились на этом, победив в четвертьфинале считавшийся фаворитом сезона петербургский СКА (4:1). Здорово выступает этой весной вратарь Евгений Аликин, в 29 лет впервые играющий в плей-офф. Команда крайне эффективна в обороне и на контратаках, что позволяет ей разрушать игру в матчах с фаворитами.

В результате даже отсутствие из-за травмы лидера «Автомобилиста», олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира Сергея Широкова в большинстве матчей серии против СКА не мешает успехам клуба. Возможно, ему удастся также сыграть на ошибках «Металлурга», предпочитающего играть с позиции силы, в атаку.

— Считаю «Металлург» фаворитом этой серии, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов. — У Магнитогорска потенциал выше. Есть немало ярких игроков, надежный вратарь, много талантливой молодежи, которая проявляет себя уже сейчас. В «Автомобилисте» таких людей тоже немало. И он способен преподнести сюрприз, как сделал это в предыдущих двух раундах. Но мне кажется, что Екатеринбург уже достиг своего потолка, потратив немало сил против «Ак Барса» и СКА, а «Магнитка», которая невзрачно начала плей-офф, за счет характера прошла «Амур» и «Спартак» и по ходу весны постепенно прибавляет в игровом плане.

Все серии плей-офф КХЛ проходят до четырех побед одной из команд и могут растянуться до семи матчей.