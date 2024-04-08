Хоккеисты «Локомотива» вышли в финал Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Об этом 8 апреля говорится в сообщении на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Железнодорожники обыграли челябинский «Трактор» в четвертом матче серии полуфинала плей-офф. В первом периоде счет открыл словацкий защитник Мартин Гернат с передачи нападающего Ивана Чеховича. Во втором отрезке игры преимущество ярославцев удвоил Артур Каюмов. В забитой шайбе ему ассистировали Максим Березкин и Александр Елесин. Довел счет до крупного капитан Сергей Андронов. В этом голе своим вторым результативным пасом в игре отметился Чехович.

Таким образом, ярославцы вышли в финал Кубка Гагарина впервые с 2009 года. Тогда «Локомотив» уступил казанскому «Ак Барсу» 3:4. Их соперником станет либо екатеринбургский «Автомобилист», либо магнитогорский «Металлург». Их серия продолжается, пока клуб из Челябинской области ведет в серии 1:2.

Ранее, 2 апреля, стало известно, что московское «Динамо» продлило контракт с главным тренером команды Алексеем Кудашовым. Клуб в этом розыгрыше плей-офф вылетел во втором раунде, уступив «Трактору» 0:4. Новое соглашение с 52-летним тренером рассчитано на два года.