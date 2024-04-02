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ХК «Динамо» продлил контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» продлил контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым. Об этом 2 апреля председатель совета директоров «бело-голубых» Виктор Воронин сообщил на пресс-конференции, трансляция которой велась на официальном YouTube-канале клуба.

Он сообщил, что наставник останется у руля команды в следующем сезоне. Новое соглашение с 52-летним тренером рассчитано на два года. По словам Воронина, специалист продолжает строить команду, и ему необходимо «доиграть свою скрипку».

На той же пресс-конференции он рассказал, что совет директоров одобрил продление контрактов с канадскими нападающими Джорданом Уилом и Эриком О'Деллом.

В сезоне 2023/2024 «Динамо» дошло до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, где уступило в серии челябинскому «Трактору» 0:4. Наставник возглавляет команду с 2021 года. До этого Кудашов работал в СКА, ярославском «Локомотиве» и подмосковном «Атланте». Также он входил в тренерский штаб сборной России, с которой стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в Словакии, и выиграл серебро на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Будучи действующим хоккеистом, в 2012 году Кудашов стал обладателем Кубка Гагарина с «Динамо».

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1 апреля пресс-служба «Авангарда» сообщила, что Сергей Звягин назначен на пост главного тренера команды. Соглашение с наставником рассчитано на два года — до конца сезона-2025/26. Как отметил председатель совета директоров команды Михаил Аверин, Звягин несколько лет подряд «показывал отличное качество работы на позиции тренера по вратарям», которую он занял в 2018 году.

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