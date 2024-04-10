В Пентагоне указали на безрезультатность ударов ВСУ по энергообъектам РФ
Удары Украины по энергообъектам РФ не оказали существенного влияния на военные возможности Москвы, всё быстро ремонтируется. С таким заявлением 10 апреля выступила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер.
«До сих пор удары, которые мы наблюдали по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести <боевые действия>. <...> Я не эксперт по энергетической инфраструктуре, но мы видели свидетельство того, что россияне смогли быстро отремонтировать пострадавшие объекты», — сказала Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США, трансляция которых велась на сайте ведомства.
Ранее, 2 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Соединенных Штатов Америки не поддерживает удары украинской армии по территории России.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в марте атаковали несколько российских нефтезаводов в разных регионах. В частности, в Краснодарском крае несколько украинских беспилотных аппаратов (БПЛА) попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). В результате возник пожар из-за падения нейтрализованного БПЛА. Один человек погиб, предварительно, из-за сердечного приступа.
13 марта в Рязанской области произошел пожар на НПЗ из-за атаки беспилотника. В конце марта в Ярославской области также отразили атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов, обошлось без жертв и разрушений.
22 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил США обратиться к украинскому руководству с призывом отказаться от террористических атак.
Позже, 2 апреля, ВСУ совершили атаку с помощью БПЛА на предприятия в Татарстане, в результате чего несколько человек пострадали, однако технологический процесс энергообъектов не был нарушен.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.