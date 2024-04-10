Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Чемодан со взрывчаткой найден в заброшенном доме в Запорожской области
Общество
ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых сотрудников ГТРК «Луганск»
Общество
Осужденный на четыре года колонии Стрелков выразил желание участвовать в СВО
Происшествия
В Чехове ищут сбежавшего от силовиков подозреваемого
Общество
Более 160 человек эвакуированы из медучреждений Оренбургской области из-за паводков
Экономика
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже повысился до 93,43 рубля
Туризм
«Победа» начала летать из Москвы в Анталью два раза в день
Общество
В Курганской области из-за паводка подтоплено более 180 домов и 280 участков
Мир
Минторг США включил в черный список компании из РФ, Китая и ОАЭ
Общество
Участник организации теракта в «Крокус Сити Холле» остался под стражей
Мир
Столтенберг поприветствовал идею Финляндии разместить структуру НАТО рядом с РФ
Мир
В Пентагоне заявили о быстрой поставке оружия ВСУ в случае одобрения конгресса
Наука и техника
В РАН рассказали о промежуточных результатах проекта SIRIUS-23
Мир
На Украине призвали женщин быть готовыми к мобилизации
Мир
США рассматривают просьбу Австралии закрыть дело против Ассанжа
Мир
Глава политбюро ХАМАС прокомментировал убийство своих сыновей в секторе Газа
Сюжет:

В Пентагоне указали на безрезультатность ударов ВСУ по энергообъектам РФ

Пентагон: атакованные Украиной объекты энергетики РФ быстро ремонтируются
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Удары Украины по энергообъектам РФ не оказали существенного влияния на военные возможности Москвы, всё быстро ремонтируется. С таким заявлением 10 апреля выступила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер.

«До сих пор удары, которые мы наблюдали по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести <боевые действия>. <...> Я не эксперт по энергетической инфраструктуре, но мы видели свидетельство того, что россияне смогли быстро отремонтировать пострадавшие объекты», — сказала Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США, трансляция которых велась на сайте ведомства.

Прерванный подлет: волонтеры создали для военных новое средство подавления БПЛА
Как «утюг» и другие разработки энтузиастов помогают российским бойцам в зоне СВО

Ранее, 2 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Соединенных Штатов Америки не поддерживает удары украинской армии по территории России.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в марте атаковали несколько российских нефтезаводов в разных регионах. В частности, в Краснодарском крае несколько украинских беспилотных аппаратов (БПЛА) попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). В результате возник пожар из-за падения нейтрализованного БПЛА. Один человек погиб, предварительно, из-за сердечного приступа.

13 марта в Рязанской области произошел пожар на НПЗ из-за атаки беспилотника. В конце марта в Ярославской области также отразили атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов, обошлось без жертв и разрушений.

22 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил США обратиться к украинскому руководству с призывом отказаться от террористических атак.

Позже, 2 апреля, ВСУ совершили атаку с помощью БПЛА на предприятия в Татарстане, в результате чего несколько человек пострадали, однако технологический процесс энергообъектов не был нарушен.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024