Администрация США не поддерживает удары украинской армии по территории России. Об этом во вторник, 2 апреля, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на совместной с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне пресс-конференции по итогам их встречи в Париже.

«С самого первого дня (спецоперации. — Ред.), когда речь заходила об Украине, мы считали и считаем своей политикой делать все возможное, чтобы помочь. В то же время мы не поддерживаем и не одобряем удары Украины за пределами ее (Украины. — Ред.) территории», — ответил он на вопрос, считает ли Вашингтон «правильным стратегическим подходом» удары Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и другим объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Сежурне в свою очередь указал, что Украина «имеет право на законную оборону».

Ранее в этот день в 05:45 произошла атака беспилотников на предприятия в Татарстане. Отмечается, что в Нижнекамске целью был нефтеперерабатывающий завод. Несмотря на то что дрон удалось обезвредить, он попал в технологическую установку и вызвал пожар, который вскоре удалось потушить. В городе Елабуге объектом атаки была особая экономическая зона «Алабуга», беспилотники попали в здание общежития. Пострадали 12 человек, среди них есть несовершеннолетние. В результате ЧП технологический процесс на предприятиях нарушен не был.

Комментируя попытки киевского режима атаковать российские объекты, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина продолжает свою террористическую активность, а российские военные делают всё, чтобы минимизировать эту угрозу, а в дальнейшем полностью исключить.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.