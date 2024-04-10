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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже повысился до 93,43 рубля
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже повысился до 93,43 рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Курс доллара по итогам торгов повысился до 93,43 рубля. Об этом 10 апреля свидетельствуют данные Московской биржи.

Отмечается, что доллар на 19:00 мск к моменту закрытия торгов повысился на 43 копейки, достигнув отметки в 93,43 рубля. Юань прибавил пять копеек, повысившись до 12,88 рубля.

Курс евро упал до 100,49 рубля (–33 копейки).

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Ранее, 8 апреля, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев сообщил «Известиям», что на этой неделе доллар будет торговаться в диапазоне 91–94 рубля, евро — 98–101 рубль.

1 апреля финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что в текущем месяце курс доллара может подняться выше 93,3 рубля, евро будет торговаться в диапазоне 97,9–101,65 рубля.

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