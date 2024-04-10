Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже повысился до 93,43 рубля
Курс доллара по итогам торгов повысился до 93,43 рубля. Об этом 10 апреля свидетельствуют данные Московской биржи.
Отмечается, что доллар на 19:00 мск к моменту закрытия торгов повысился на 43 копейки, достигнув отметки в 93,43 рубля. Юань прибавил пять копеек, повысившись до 12,88 рубля.
Курс евро упал до 100,49 рубля (–33 копейки).
Ранее, 8 апреля, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев сообщил «Известиям», что на этой неделе доллар будет торговаться в диапазоне 91–94 рубля, евро — 98–101 рубль.
1 апреля финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что в текущем месяце курс доллара может подняться выше 93,3 рубля, евро будет торговаться в диапазоне 97,9–101,65 рубля.