Эксперт спрогнозировал курс рубля к доллару и евро на этой неделе
На этой неделе доллар будет торговаться в диапазоне 91–94 рубля, евро — 98–101 рубль, считает начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Об этом он сообщил «Известиям» 8 апреля.
Согласно данным сайта Мосбиржи, американская валюта стоит 92,58 рубля, европейская — 100,2 рубля.
«До окончания первой половины весны колебание курса рубля к доллару в диапазоне 91–94 рубля, к евро — 98–101 рубль. Ситуация на рынке в целом остается стабильной: негативным фактором остаются распродажи госдолга России, которые компенсирует благоприятная обстановка на нефтяном рынке. В среду и четверг инвесторы сфокусируются на мартовской статистике по инфляции и февральском отчете по торговому балансу страны», — рассказал эксперт.
Ранее, 1 апреля, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что в текущем месяце курс доллара может подняться выше 93,3 рубля, евро будет торговаться в диапазоне 97,9–101,65 рубля, а юань — 12,48–13 рублей. Он объяснил, что в настоящее время на рынке действует множество разнонаправленных факторов, способных изменить ситуацию с курсом. Он обратил внимание на то, что цены на энергоносители продолжают расти, что в свою очередь поддержит курс рубля. Кроме того, налоговые выплаты российских экспортеров и продажа валютной выручки Центробанком РФ также положительно влияют на нацвалюту.