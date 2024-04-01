Реклама
Прямой эфир
Экономика
СМИ указали на укрепление экономики России вопреки санкциям Запада
Общество
Климатологи допустили, что лето 2024 года может стать самым жарким
Мир
Дипломат Гаврилов назвал слова Макрона подтверждением успеха ВС РФ
Мир
В США заявили о способности России уничтожить F-16 вне Украины
Мир
При ударе Израиля по окрестностям Дамаска пострадали два человека
Армия
Расчет САУ «Малка» ВС РФ уничтожил гаубицы ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
Порог беспошлинного ввоза товаров в РФ может снизиться в пять раз
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Мир
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Интернет и технологии
Стало известно о разработке Samsung эксклюзивной модели Galaxy Z Fold
Мир
Посол КНР заявил о готовности Китая развивать новые проекты с РФ в энергосекторе
Стиль
Вильфанд пообещал москвичам июньскую погоду в ближайшие дни
Армия
Российские штурмовики подошли к окраинам Часового Яра
Мир
Действующий мэр Анкары заявил о своей победе на выборах
Мир
Замбия, Зимбабве и Малави ввели режим национального бедствия из-за засухи
Мир
Гендиректор ЦКБР указал на проблемы с дронами у ВСУ

Эксперты спрогнозировали курс рубля в апреле

Аналитик Антонов: в апреле курс доллара может подняться выше 93,3 рубля
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В апреле курс доллара может подняться выше 93,3 рубля, евро будет торговаться в диапазоне 97,9–01,65 рубля, а юаня — 12,48–13 рубля, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Несколько экспертов рассказали «Известиям», что ждать от курса нацвалюты в этом месяце.

По словам Антонова, в марте среди основных факторов, которые обеспечили спокойный ход торгов, были налоговый период, продажа валютной выручки Центробанком РФ в рамках бюджетного правила и подорожание нефти.

«Также к ситуации причастны укрепление доллара США, риск появления новых антироссийских санкций, продажа валюты экспортерами и спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников», — добавил он.

По мнению аналитика, в настоящее время на рынке действует множество разнонаправленных факторов, способных раскачивать ситуацию в любую сторону. Он уточнил, что цены на энергоносители продолжают расти, что, в свою очередь, поддержит курс рубля в апреле. Кроме того, налоговые выплаты российских экспортеров и продажа валютной выручки ЦБ также положительно влияют на нацвалюту. Однако, по мнению эксперта, всё это перестанет иметь значение перед угрозой новых экономических санкций.

«Тем не менее, вероятнее всего ослабление рубля и рост курса доллара выше 93,3 [рубля] с дальнейшим продвижением к отметке 97,5 рубля к 20 апреля. Если зона 93,5–93,7 рубля за доллар не устоит, то помимо экспортеров вряд ли найдутся желающие продавать доллары против рубля. Чтобы не допустить реализации негативного сценария, необходимо преодолеть уровни 91,48 и 90,25 рубля за доллар. Для евро ожидаемый торговый диапазон составляет 97,9–101,65 рубля, а для китайского юаня — 12,48–13 рубля», — заключил финансовый аналитик.

Взял курс: как рубль отреагировал на выборы президента РФ
С чем связаны скачки стоимости нацвалюты и какой она будет в ближайшие месяцы

В свою очередь, советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров рассказал, что основным событием апреля, которое будет иметь важное значение для валютного рынка, станет решение по дальнейшей пролонгации указа об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки компаний.

«Согласно данным Банка России, соотношение чистых продаж иностранной валюты к экспортной выручке 29 крупнейших российских эмитентов, реализующих продукцию за рубеж, росло с августа 2023 года, дойдя в декабре 2023 года до 94%. Однако возможности крупнейших продавцов иностранной валюты на внутреннем рынке ограничивает структура внешнеторгового баланса, в котором всё большую долю начинает занимать не иностранная валюта, а рубли», — добавил он.

Эксперт объяснил, что если мера будет продлена, то рубль получит краткосрочный импульс поддержки, который отразится на динамике в валютных парах. Если же действие документа пролонгировано не будет, то девальвация рубля ускорится.

«Укрепление после принятия октябрьского указа в рубле к трем ключевым валютам (к юаню, доллару, евро. — Ред.) было в диапазоне 7,6–8,4% в течение примерно месяца. Ослабление может быть чуть меньшим или сопоставимым, если нормы об обязательной продаже валютной выручки экспортерами отменят», — сказал Федоров.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин выразил мнение, что на курс рубля будут оказывать влияние мировая экономика и цены на нефть.

«Возможное замедление глобальной экономики или изменения в политике ОПЕК+ могут существенно повлиять на стоимость нефти и, соответственно, на российскую валюту. Падение цен на нефть может привести к ухудшению курса рубля, возможно, даже до уровня выше 100 рублей за доллар. Однако при стабилизации цен и поддержке внутреннего спроса на импорт экономическими властями рубль может оставаться в пределах устойчивого диапазона», — уточнил он.

Переломный момент будет наблюдаться в конце апреля, к этому времени, волатильность в курсе рубля может увеличиваться в связи с возрастающими факторами риска, считает эксперт. При этом в пользу рубля играет высокая ставка ЦБ.

«На мой взгляд, рубль в апреле не принесет сюрпризы и останется в диапазоне 90–93 рублей, однако на первый план сейчас выйдут геополитические вопросы. В случае возникновения геополитической напряженности прогноз надо будет пересматривать. Если сказать проще, ситуация сейчас напоминает баланс акробата на тросе. Где с одной стороны — продажа экспортной выручки и ставка ЦБ, с другой стороны — низкая маржинальность бизнеса и геополитическая ситуация», — заключил Звездин.

Ранее, 18 марта, аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин предположил, что до середины-конца апреля доллар будет торговаться в диапазоне 90–93 рубля. В то же время в «Цифра брокер» не исключили, что уже в мае нацвалюта может ослабнуть до 95 рублей за доллар.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024