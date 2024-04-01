Эксперты спрогнозировали курс рубля в апреле

В апреле курс доллара может подняться выше 93,3 рубля, евро будет торговаться в диапазоне 97,9–01,65 рубля, а юаня — 12,48–13 рубля, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Несколько экспертов рассказали «Известиям», что ждать от курса нацвалюты в этом месяце.

По словам Антонова, в марте среди основных факторов, которые обеспечили спокойный ход торгов, были налоговый период, продажа валютной выручки Центробанком РФ в рамках бюджетного правила и подорожание нефти.

«Также к ситуации причастны укрепление доллара США, риск появления новых антироссийских санкций, продажа валюты экспортерами и спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников», — добавил он.

По мнению аналитика, в настоящее время на рынке действует множество разнонаправленных факторов, способных раскачивать ситуацию в любую сторону. Он уточнил, что цены на энергоносители продолжают расти, что, в свою очередь, поддержит курс рубля в апреле. Кроме того, налоговые выплаты российских экспортеров и продажа валютной выручки ЦБ также положительно влияют на нацвалюту. Однако, по мнению эксперта, всё это перестанет иметь значение перед угрозой новых экономических санкций.

«Тем не менее, вероятнее всего ослабление рубля и рост курса доллара выше 93,3 [рубля] с дальнейшим продвижением к отметке 97,5 рубля к 20 апреля. Если зона 93,5–93,7 рубля за доллар не устоит, то помимо экспортеров вряд ли найдутся желающие продавать доллары против рубля. Чтобы не допустить реализации негативного сценария, необходимо преодолеть уровни 91,48 и 90,25 рубля за доллар. Для евро ожидаемый торговый диапазон составляет 97,9–101,65 рубля, а для китайского юаня — 12,48–13 рубля», — заключил финансовый аналитик.

В свою очередь, советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров рассказал, что основным событием апреля, которое будет иметь важное значение для валютного рынка, станет решение по дальнейшей пролонгации указа об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки компаний.

«Согласно данным Банка России, соотношение чистых продаж иностранной валюты к экспортной выручке 29 крупнейших российских эмитентов, реализующих продукцию за рубеж, росло с августа 2023 года, дойдя в декабре 2023 года до 94%. Однако возможности крупнейших продавцов иностранной валюты на внутреннем рынке ограничивает структура внешнеторгового баланса, в котором всё большую долю начинает занимать не иностранная валюта, а рубли», — добавил он.

Эксперт объяснил, что если мера будет продлена, то рубль получит краткосрочный импульс поддержки, который отразится на динамике в валютных парах. Если же действие документа пролонгировано не будет, то девальвация рубля ускорится.

«Укрепление после принятия октябрьского указа в рубле к трем ключевым валютам (к юаню, доллару, евро. — Ред.) было в диапазоне 7,6–8,4% в течение примерно месяца. Ослабление может быть чуть меньшим или сопоставимым, если нормы об обязательной продаже валютной выручки экспортерами отменят», — сказал Федоров.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин выразил мнение, что на курс рубля будут оказывать влияние мировая экономика и цены на нефть.

«Возможное замедление глобальной экономики или изменения в политике ОПЕК+ могут существенно повлиять на стоимость нефти и, соответственно, на российскую валюту. Падение цен на нефть может привести к ухудшению курса рубля, возможно, даже до уровня выше 100 рублей за доллар. Однако при стабилизации цен и поддержке внутреннего спроса на импорт экономическими властями рубль может оставаться в пределах устойчивого диапазона», — уточнил он.

Переломный момент будет наблюдаться в конце апреля, к этому времени, волатильность в курсе рубля может увеличиваться в связи с возрастающими факторами риска, считает эксперт. При этом в пользу рубля играет высокая ставка ЦБ.

«На мой взгляд, рубль в апреле не принесет сюрпризы и останется в диапазоне 90–93 рублей, однако на первый план сейчас выйдут геополитические вопросы. В случае возникновения геополитической напряженности прогноз надо будет пересматривать. Если сказать проще, ситуация сейчас напоминает баланс акробата на тросе. Где с одной стороны — продажа экспортной выручки и ставка ЦБ, с другой стороны — низкая маржинальность бизнеса и геополитическая ситуация», — заключил Звездин.

Ранее, 18 марта, аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин предположил, что до середины-конца апреля доллар будет торговаться в диапазоне 90–93 рубля. В то же время в «Цифра брокер» не исключили, что уже в мае нацвалюта может ослабнуть до 95 рублей за доллар.