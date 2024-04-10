Участник организации теракта в «Крокус Сити Холле» остался под стражей

Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Диловара Исломова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) после рассмотрения апелляционной жалобы. Об этом 10 апреля сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, постановление Басманного районного суда Москвы осталось без изменения, а жалоба защиты — без удовлетворения.

Отмечается также, что Исломов отказался принимать участие в рассмотрении апелляционной жалобы, которая была подана 3 апреля. Как отметила адвокат обвиняемого в разговоре с «РИА Новости», вину Исломов не признает.

Ранее, 28 марта, арест обжаловали отец и брат Диловара Исроил и Аминчон Исломовы, а также Алишер Касимов (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который предоставил нападавшим квартиру в Путилково, где они готовились к исполнению теракта.

Все они обвиняются в совершении преступления по п.«б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По данным СК РФ, еще один фигурант, Шамсидин Фаридуни (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), вовлек их в состав организованной группы с целью совершения нападения на концертный зал.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 144 человека. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. 5 апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта.