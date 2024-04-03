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Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исломов обжаловал арест

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Фото: ТАСС/Михаил Синицын
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Фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов обжаловал свой арест. Это следует из обновленных данных картотеки Басманного районного суда Москвы.

«Категория дела: об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ). Текущее состояние: обжаловано 03.04.2024», — говорится на портале московских судов общей юрисдикции.

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Ранее арест обжаловали отец и брат Диловара Исроил и Аминчон Исломовы, а также Алишер Касимов, который предоставил нападавшим квартиру в Путилково, где они готовились к исполнению теракта.

Диловар, Исроил и Аминчон Исломовы обвиняются в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По данным СК РФ, еще один фигурант — Шамсидин Фаридуни — вовлек их в состав организованной группы с целью совершения нападения на концертный зал.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

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