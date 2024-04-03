Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исломов обжаловал арест
Фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов обжаловал свой арест. Это следует из обновленных данных картотеки Басманного районного суда Москвы.
«Категория дела: об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ). Текущее состояние: обжаловано 03.04.2024», — говорится на портале московских судов общей юрисдикции.
Ранее арест обжаловали отец и брат Диловара Исроил и Аминчон Исломовы, а также Алишер Касимов, который предоставил нападавшим квартиру в Путилково, где они готовились к исполнению теракта.
Диловар, Исроил и Аминчон Исломовы обвиняются в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По данным СК РФ, еще один фигурант — Шамсидин Фаридуни — вовлек их в состав организованной группы с целью совершения нападения на концертный зал.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.