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Гастроэнтеролог рассказала о вреде и пользе шоколада

Гастроэнтеролог Бережная: шоколад способствует выработке серотонина
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала в среду, 10 апреля, о пользе и вреде шоколада.

По словам специалиста, шоколад не является полезным продуктом, но его также нельзя назвать и безусловно вредным. Он содержит различные антиоксиданты, а также приятные компоненты, в том числе ароматические, способствующие поступлению в организм серотонина. При этом это достаточно сладкий, жирный и высококалорийный продукт.

«Оптимальным является употребление шоколада в пищу для удовольствия и хорошего настроения в небольших количествах. Суточная норма его не должна превышать 10 г», — сказала она в разговоре с «Радио 1».

Бережная рекомендовала не использовать различные заменители шоколада, изготовленные на основе цикория или сои, так как они не будут полезными продуктами, являясь просто суррогатом.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что чрезмерное потребление сладкого, в том числе шоколада, наносит серьезный удар по поджелудочной железе. Кроме того, шоколад раздражает вкусовые рецепторы и стимулирует выработку инсулина, поэтому вскоре человек снова хочет есть.

По словам врача, альтернативой шоколаду может стать индейка, приготовленная на пару, — серотонина в ней содержится не меньше, чем в плитке шоколада.

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6 апреля преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал «Известиям» об опасности шоколада. По слова специалиста, чем менее он горький, тем больше в нем содержится сахара. При этом в нем содержится много железа, фосфора, марганца цинка и полифенолов, которые обеспечивают лучшее поступление кислорода в ткани, заживление ран, рост ногтей, волос и костей.

Днем ранее врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала, что чаще всего тяга к мучному и сладкому появляется на фоне дефицита определенных витаминов и минеральных веществ в повседневной пище, передает RT. Так, человека, которому не хватает магния, будет тянуть на шоколад, сообщает телеканал «360».

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