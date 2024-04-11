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Минпромторгу РФ предложили создать списки значимых иностранных компаний

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Минпромторгу предложили создать списки значимых для российской экономики иностранных компаний, чье особое положение на российском рынке потенциально может создать угрозу при их внезапном уходе. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышев, выяснили «Известия».

«Уже сейчас необходимо принять меры по принудительной локализации их продукции и в случае отказа провести национализацию этих предприятий», — пояснил депутат.

По его мнению, такие риски исходят, в частности, от компании из Германии, где, как он считает, началась подготовка общественного мнения к попытке организации технологической блокады России за счет ужесточения вторичных санкций в отношении своего же немецкого бизнеса, который продолжает работать в РФ.

«Об этом, например, явно свидетельствует раздутый в европейской прессе скандал вокруг обнаружения на восстановительных работах в Мариуполе стройматериалов таких немецких компаний, как Knauf и WKB Systems GmbH. В их головных офисах уже были вынуждены оправдываться в связи с этим, хотя вряд ли можно назвать строительство жилья в разрушенном вооруженными силами Украины городе «содействием российской агрессии», — пояснил депутат.

Он отметил, что в России по-прежнему работают сотни немецких компаний: Henkel, Bayer, Metro, Beiersdorf, Merck и другие гиганты. Некоторые из них включены в список системообразующих организаций, то есть от их продукции зависят целые отрасли. Например, Wilo, которая стала основным поставщиком оборудования на многие объекты энергетики, промышленности и ЖКХ, подчеркнул Чернышев.

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Ранее, 28 марта, Reuters сообщило, что убытки зарубежных компаний из-за ухода с российского рынка уже превысили $107 млрд. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что упущенные доходы покинувших РФ западных фирм продолжат расти.

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