Минпромторгу РФ предложили создать списки значимых иностранных компаний
Минпромторгу предложили создать списки значимых для российской экономики иностранных компаний, чье особое положение на российском рынке потенциально может создать угрозу при их внезапном уходе. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышев, выяснили «Известия».
«Уже сейчас необходимо принять меры по принудительной локализации их продукции и в случае отказа провести национализацию этих предприятий», — пояснил депутат.
По его мнению, такие риски исходят, в частности, от компании из Германии, где, как он считает, началась подготовка общественного мнения к попытке организации технологической блокады России за счет ужесточения вторичных санкций в отношении своего же немецкого бизнеса, который продолжает работать в РФ.
«Об этом, например, явно свидетельствует раздутый в европейской прессе скандал вокруг обнаружения на восстановительных работах в Мариуполе стройматериалов таких немецких компаний, как Knauf и WKB Systems GmbH. В их головных офисах уже были вынуждены оправдываться в связи с этим, хотя вряд ли можно назвать строительство жилья в разрушенном вооруженными силами Украины городе «содействием российской агрессии», — пояснил депутат.
Он отметил, что в России по-прежнему работают сотни немецких компаний: Henkel, Bayer, Metro, Beiersdorf, Merck и другие гиганты. Некоторые из них включены в список системообразующих организаций, то есть от их продукции зависят целые отрасли. Например, Wilo, которая стала основным поставщиком оборудования на многие объекты энергетики, промышленности и ЖКХ, подчеркнул Чернышев.
Ранее, 28 марта, Reuters сообщило, что убытки зарубежных компаний из-за ухода с российского рынка уже превысили $107 млрд. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что упущенные доходы покинувших РФ западных фирм продолжат расти.