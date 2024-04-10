Эффект отсутствия: как мошенник разорял бизнесменов липовыми поставками

В Москве огласили приговор мошеннику, придумавшему оригинальную схему обмана индивидуальных предпринимателей. Он оформлял липовые договоры оптовых поставок товаров, а за неуплату подавал в арбитражный суд и выигрывал процессы. При этом сами предприниматели узнавали о претензиях, только когда с их счетов списывались деньги. Так пострадали десятки ИП. За обман предпринимателей суд приговорил Алексея Зайцева к четырем годам колонии общего режима. Как работала схема и почему суды становились на сторону преступника — в материале «Известий».

Заочное списание

Симоновский суд Москвы 10 апреля вынес приговор москвичу, который придумал оригинальную схему обмана индивидуальных предпринимателей. Согласно материалам дела, 36-летний Алексей Зайцев оформлял на мелких и средних индивидуальных предпринимателей фейковые договоры о доставке крупных партий товара от реально существующих, но не действующих компаний. Реквизиты этих компаний, как и своих будущих жертв, он находил в открытых источниках в интернете.

Как пояснял следствию подсудимый, подписи сторон и печати в документах он фальсифицировал, а спустя некоторое время направлял в арбитражный суд иск о взыскании долга за якобы поставленный, но не оплаченный товар. Параллельно с этим он имитировал переуступку долга от поставщика своим собственным компаниям-однодневкам, а договор цессии, тоже подделанный, прилагал к иску.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На суд злоумышленник не являлся и направлял своего представителя. Тот за гонорар защищал его интересы и убеждал суд встать на сторону истца. А ответчики о возбужденных против них арбитражных производствах даже не подозревали и, естественно, на суде не присутствовали.

В результате решения выносились в пользу истца: суд удовлетворял его требования в отсутствие ответчиков и выдавал приставам исполнительный лист о взыскании долга с бизнесменов. После этого с их счетов списывались деньги и поступали на счета доверенных лиц подсудимого. Те их обналичивали за небольшую комиссию. Иногда сумма иска превышала суммы на счетах бизнесменов и дело доходило до ареста имущества.

Фейковая доставка

История с фейковыми долгами впервые получила резонанс в ноябре 2021 года после публикации «Известий».

— Мы хотим добиться отмены всех этих судебных производств и чтобы на нас обратили внимание вышестоящие органы, — рассказали тогда «Известиям» потерпевшие. — Это серьезная мошенническая схема, не на сотни тысяч, а на миллионы.

Товары, судя по накладным, поставлялись огромными партиями. К примеру, супругам Макаровым, владельцам небольшого мебельного магазина, одна из строительных компаний якобы поставила 300 т кирпичей и цемента на общую сумму 900 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Они якобы привезли нам это по одной товарной накладной одной машиной, то есть грузоподъемность машины должна быть приблизительно 300 т. Мы узнали об этом после того, как у нас списали эти деньги, и, соответственно, мы стали разбираться , — рассказала Анна. — Для нас это огромнейшая сумма, мы честные ИП, честно работаем.

С личных карт супругов и расчетного счета списали сначала 200 тыс. рублей. Позднее предприниматели обнаружили, что на их имущество и счета наложены ограничения еще на 740 тыс. рублей, арестована квартира.

Еще одна пострадавшая, индивидуальный предприниматель Оксана Богданова, владела небольшим парикмахерским салоном, который еще даже не успел открыться. По словам бизнесвумен, мошенники решили «продать» ей 38 парикмахерских кресел, которые она «в глаза не видела».

В декабре 2021 года, через месяц после публикации, следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц. Тогда число обманутых предпринимателей, со счетов которых пропали миллионы рублей, достигло нескольких десятков.

Алексей Зайцев, экс-министр, осужденный за обман предпринимателей Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Cаратовской области

В апреле 2023 года в деле появился обвиняемый Алексей Зайцев — москвич с экономическим образованием. Он и оказался единственным организатором и идейным вдохновителем схемы. Его подельникам — например, юристам, представлявшим его интересы в суде, — следователи предъявлять обвинение не стали: выяснилось, что о преступном замысле они ничего не знали и их использовали втемную. Дело с «группы лиц» переквалифицировали на обычное мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Зайцев признал вину и пошел на сотрудничество со следствием. На допросе он подробно рассказал о своих проделках по отъему денег у бизнесменов и раскаялся. 10 апреля Симоновский суд приговорил Алексея Зайцева к четырем годам колонии общего режима.

Принудительное взыскание

В основе придуманной Зайцевым мошеннической схемы — создание у жертв искусственной, то есть несуществующей задолженности, и ее последующее принудительное взыскание в судебном порядке, пояснил «Известиям» председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

— При этом вплоть до списания со счета денежных средств жертва даже не подозревает о возникших рисках, — отметил эксперт.

Всё это стало возможным благодаря упрощенной системе арбитражного судопроизводства, в ней суд может вынести решение и без вызова в судебное заседание сторон , рассказал «Известиям» управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, эксперт Финансового университета Марат Сафиулин.

— Упрощенная система, с одной стороны, позволяет значительно разгрузить суды и добиться оперативного возврата долга, — сказал эксперт. — Но эта же система дала возможность преступнику обмануть суд, который в упрощенном порядке выписывал приказы на взыскание несуществующих долгов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Бытует мнение, добавил Сафиулин, что индивидуальные предприниматели значительно лучше защищены от мошенничества, чем остальное население. Однако мошенники часто находят лазейки в правовой системе, позволяющие их обмануть.

— На крупных предприятиях, как правило, есть профессиональные юристы, службы безопасности, бухгалтеры, — сказал Марат Сафиулин. — Однако малый бизнес, индивидуальные предприниматели в значительной степени подвержены риску мошенничества. Зачастую все решения, аналитическую работу и внешний мониторинг здесь осуществляет один и тот же человек. Фонд неоднократно сталкивался с криминальными схемами, ориентированными на индивидуальных предпринимателей.

Партнер юридической фирмы «Тимофеев, Гусев и партнеры» Антон Гусев считает, что описанная схема основана на устоявшейся практике арбитражных судов направлять уведомления о грядущих заседаниях на почтовые адреса ответчиков.

— Если такое уведомление отправлено, вне зависимости от того, дошло оно или нет, ответчик считается надлежащим образом уведомленным о месте и времени судебного заседания, — уточнил адвокат. — И если после этого он в суд не явился, иск может быть рассмотрен без него.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Однако индивидуальный предприниматель — это обычный человек, он не всегда регулярно проверяет свой почтовый ящик и может не жить по месту регистрации, добавил адвокат. В почтовом отделении судебные уведомления хранятся лишь трое суток и не всегда своевременно попадают адресату. Кроме того, для злоумышленников не составляет труда попасть в подъезд дома потенциальной жертвы и похитить почтовые уведомления.

— И если человек не имеет привычки систематически проверять базу арбитражных судов, он и не узнает о поданном иске и не сможет указать суду на подлог, — указал Антон Гусев. — Суд же в силу своей загруженности не имеет возможности проверить подлинность подписи и печати ответчика в представленных истцом документах.

Схема с липовыми поставками выглядит эффектной, но преступник рано или поздно был обречен на поимку, считает руководитель уголовно-правовой практики МКА «Аронов и партнеры» Эллина Быкова. С ее точки зрения, юридически он действовал слишком очевидно, оставляя множественные следы своих преступных действий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Ему удавалось убеждать арбитражные суды в своей правоте исключительно в силу того, что потерпевшие не принимали участия в судебных заседаниях, не отслеживали открытые источники и не изучали почтовую корреспонденцию, — сказала адвокат. — Ни один из потерпевших не явился в суд и не заявил о фальсификации доказательств.

О непродуманности действий злоумышленника говорит и тот факт, что на счетах бизнесменов не всегда оказывалась нужная для списания сумма, добавила адвокат.

Как уберечься от исков

Ключевой мерой противодействия подобным недобросовестным практикам является повсеместное обязательное подключение предпринимателей к системе уведомлений о предъявляемых исках, указал Олег Павлов. Государство уже сейчас предоставляет такую возможность всем желающим бесплатно.

— И если от подделки документов вряд ли можно уберечься, то отслеживать предъявляемые иски вполне возможно как с помощью государственного сервиса «Электронное правосудие», так и с помощью частных информационных систем, — отметил он. — Эти сервисы позволяют своевременно узнавать о всех подаваемых к предпринимателю исках и принимать меры противодействия: предъявлять в суд доказательства необоснованности заявленных требований и не доводить ситуацию до вынесения решения и принудительного взыскания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Марат Сафиулин тоже советует предпринимателям подписаться на сайтах судов на онлайн-оповещения о своем предприятии. По его словам, это тем более актуально, что в ближайшее время подобные аферы могут стать более привлекательными для мошенников в связи с изменением ст. 227 АПК РФ — о рассмотрении дел в упрощенном производстве.

— С 2024 года под упрощенное производство подпадают дела до 1,2 млн рублей в отношении юридических лиц и 0,6 млн рублей в отношении ИП, — напомнил он. — Раньше лимит составлял 0,8 млн рублей для юрлиц и 0,4 млн для ИП.

Вынесенные же решения можно оспорить в суде, указали эксперты. Однако это не значит, что списанные деньги автоматически вернутся своим законным владельцам.

Обвинительный приговор не отменит исполнительное производство, но потерпевшим может быть присуждена компенсация ущерба, сказал Антон Гусев. Также они могут подать гражданские иски. Но если у осужденного нет имущества и денег на счетах, то взыскать всё это в полном объеме будет крайне затруднительно.