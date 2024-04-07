Расстаться с блеском: мошенники стали охотиться за активами россиян

Мошенников стали интересовать не только деньги, но и различные активы россиян. Так, недавно они сумели выманить ювелирные украшения на 10 млн рублей у пенсионерки в Москве под предлогом необходимости их декларирования. О том, как мошенники охотятся за ценными вещами, какие схемы они используют и как защититься от них, читайте в материале «Известий».

Декларация как предлог

Жертвой новой тактики мошенников на днях стала 66-летняя пенсионерка Инна, живущая на Новопесчаной улице в столичном районе Сокол (Северный административный округ). Вначале злоумышленники стали писать женщине с разных номеров, представляясь сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и специалистами Росфинмониторинга.

За сутки мошенникам удалось убедить пенсионерку сдать им ее украшения — якобы для декларирования. К женщине домой пришла неизвестная девушка и забрала все драгоценности. Лишь несколько дней спустя Инна поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Потерпевшая оценила нанесенный ей ущерб в 10,7 млн рублей. Уже возбуждено уголовное дело по ст. 159 («Мошенничество») УК РФ, в настоящее время ведется поиск подозреваемых.

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Как говорит в беседе с «Известиями» ведущий эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик «Кода безопасности» Константин Горбунов, в озросший интерес мошенников к различным активам, а не только к деньгам, вполне объясним. Дело в том, что в настоящий момент ведется активная информационная кампания со стороны банков и государственных сервисов, направленная на повышение финансовой грамотности населения.

— Нередко разоблачение схем, связанных, например, со звонками от «сотрудников банка», можно встретить в метро или на стартовом экране банкомата, — рассказывает специалист. — В связи с этим мошенникам приходится прибегать к другим, менее афишируемым и изученным схемам, в том числе к краже активов.

Интересы мошенников

Аферисты могут быть заинтересованы во всех ликвидных активах, которые можно быстро продать на барахолке или на черном рынке, отмечает архитектор проектов по информационной безопасности R-Vision Максим Струпинский. К примеру, целями для преступников могут стать антикварные предметы, ювелирные украшения, произведения искусства и техника.

— Мошенников также могут привлекать имущественные активы, такие как недвижимость, автомобили и другие дорогостоящие покупки, — дополняет Константин Горбунов. — Другой вариант — цифровые активы, в том числе электронные подписи, криптовалюта и цифровые кошельки.

Кроме того, по словам Максима Струпинского, злоумышленники способны охотиться на интеллектуальную собственность или коммерческую тайну предприятий.

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Это может быть информация о технологиях производства, клиентах и планируемых разработках. Кибермошенники порой используют такие сведения для продажи конкурентам или требуют за них выкуп.

К потенциальным жертвам мошеннических атак, направленных на хищение различных активов, Константин Горбунов относит граждан со значительными активами — к примеру, недвижимостью, антиквариатом и различными предметами искусства, об истинной ценности которых их владельцы порой могут даже не подозревать.

— В зоне риска также находятся люди с низким уровнем финансовой грамотности и недостаточной осведомленностью по поводу существующих мошеннических схем, — говорит эксперт. — Зачастую это пенсионеры, а также те, кто не интересуется IT и финансами.

В погоне за активами

В ситуациях, когда мошенникам требуется похитить не деньги, а иные ценности, их схемы обычно более персонализированы. Причина — в необходимости общаться с одним конкретным человеком, изучать его активы и в зависимости от этого подбирать мошенническую тактику , объясняет Константин Горбунов.

— Как правило, действия злоумышленников в конечном счете направлены на финансовое обогащение, — говорит Максим Струпинский. — Поэтому если преступники пытаются завладеть неденежными активами, то только с целью их дальнейшей перепродажи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам Константина Горбунова, до недавнего времени наблюдалось увеличение мошеннических схем по дистанционному заключению сделок купли-продажи недвижимости. Дело в том, что, заполучив электронную цифровую подпись (ЭЦП) владельца, киберпреступник мог продать его квартиру, причем дистанционно. Сейчас же такие сделки по умолчанию запрещены. Исключение — если сам владелец сертификата электронной цифровой подписи составит соответствующее заявление на одобрение данных соглашений.

Однако если для мошенников закрывается одна лазейка, они сразу же начинают искать новые. Как говорит в беседе с «Известиями» руководитель направления аналитики и спецпроектов экспертно-аналитического центра группы компаний (ГК) InfoWatch Андрей Арсентьев, сегодня в зоне повышенного риска в плане атак мошенников находятся владельцы автомобилей, а также те, кто собирается покупать машины.

— Главным образом это связано с кризисом на автомобильном рынке: в последние несколько лет новые автомобили стали менее доступны людям, и фокус сместился на рынок подержанных авто, — объясняет эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В итоге мошенники реализуют на нем множество различных схем обмана, быстро реагируя на изменения. Особую бдительность необходимо проявлять тем людям, которые в последнее время покупали автомобили через частных посредников по «серому» импорту, рассчитывая на льготные ставки утилизационного сбора. Теперь Федеральная таможенная служба (ФТС) рассылает им требования о доплате утилизационного сбора, рассчитав его по ставкам для машин, ввозимых дилерскими компаниями. В ряде случаев требования по доплате сбора достигают 700–800 тыс. рублей. По мнению Андрея Арсентьева, эта история наверняка будет использоваться мошенниками, если данные о ввезенных по «серому» импорту машинах попадут к ним. При этом схемы могут быть самыми разными: от рассылки требований якобы от имени ФТС, но с поддельными реквизитами, до предложения «решить вопрос» за приемлемую сумму.

Механизмы защиты

Сегодня кибермошенники чаще всего используют телефонную связь, однако со стороны государства применяется достаточно мер для борьбы с ними. В частности, как отмечает Максим Струпинский, в 2023 году была запущена система «Антифрод» от Роскомнадзора. Также государство регулирует процесс оборота сим-карт, выдачи или регистрации виртуальных номеров, а также введения штрафов для операторов связи, которые пропускают мошеннические звонки.

— Например, с 1 сентября 2024 года правительство РФ запретит сервисы, сдающие в аренду виртуальные мобильные номера , — говорит эксперт. — Эта мера должна минимизировать количество мошенников, которые реализуют схемы через мессенджеры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Между тем сами пользователи для своей защиты могут установить специальное приложение, которое будет блокировать нежелательные звонки. Однако наиболее действенный метод — это соблюдение цифровой гигиены и повышение осведомленности об актуальных атаках. Максим Струпинский советует никогда не передавать по телефону платежную информацию и личные данные.

При подозрительных звонках не нужно стесняться прервать разговор, чтобы уточнить информацию о человеке, — это поможет защититься от большинства угроз в цифровой среде. А если в общественном месте к вам подходит некто и представляется сотрудником какой-либо организации (например, банка), стоит проверить его документы, чтобы убедиться, кто перед вами, заключает эксперт.