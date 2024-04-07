Расстаться с блеском: мошенники стали охотиться за активами россиян
Мошенников стали интересовать не только деньги, но и различные активы россиян. Так, недавно они сумели выманить ювелирные украшения на 10 млн рублей у пенсионерки в Москве под предлогом необходимости их декларирования. О том, как мошенники охотятся за ценными вещами, какие схемы они используют и как защититься от них, читайте в материале «Известий».
Декларация как предлог
Жертвой новой тактики мошенников на днях стала 66-летняя пенсионерка Инна, живущая на Новопесчаной улице в столичном районе Сокол (Северный административный округ). Вначале злоумышленники стали писать женщине с разных номеров, представляясь сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и специалистами Росфинмониторинга.
За сутки мошенникам удалось убедить пенсионерку сдать им ее украшения — якобы для декларирования. К женщине домой пришла неизвестная девушка и забрала все драгоценности. Лишь несколько дней спустя Инна поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Потерпевшая оценила нанесенный ей ущерб в 10,7 млн рублей. Уже возбуждено уголовное дело по ст. 159 («Мошенничество») УК РФ, в настоящее время ведется поиск подозреваемых.
Как говорит в беседе с «Известиями» ведущий эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик «Кода безопасности» Константин Горбунов, возросший интерес мошенников к различным активам, а не только к деньгам, вполне объясним. Дело в том, что в настоящий момент ведется активная информационная кампания со стороны банков и государственных сервисов, направленная на повышение финансовой грамотности населения.
— Нередко разоблачение схем, связанных, например, со звонками от «сотрудников банка», можно встретить в метро или на стартовом экране банкомата, — рассказывает специалист. — В связи с этим мошенникам приходится прибегать к другим, менее афишируемым и изученным схемам, в том числе к краже активов.
Интересы мошенников
Аферисты могут быть заинтересованы во всех ликвидных активах, которые можно быстро продать на барахолке или на черном рынке, отмечает архитектор проектов по информационной безопасности R-Vision Максим Струпинский. К примеру, целями для преступников могут стать антикварные предметы, ювелирные украшения, произведения искусства и техника.
— Мошенников также могут привлекать имущественные активы, такие как недвижимость, автомобили и другие дорогостоящие покупки, — дополняет Константин Горбунов. — Другой вариант — цифровые активы, в том числе электронные подписи, криптовалюта и цифровые кошельки.
Кроме того, по словам Максима Струпинского, злоумышленники способны охотиться на интеллектуальную собственность или коммерческую тайну предприятий.
Это может быть информация о технологиях производства, клиентах и планируемых разработках. Кибермошенники порой используют такие сведения для продажи конкурентам или требуют за них выкуп.
К потенциальным жертвам мошеннических атак, направленных на хищение различных активов, Константин Горбунов относит граждан со значительными активами — к примеру, недвижимостью, антиквариатом и различными предметами искусства, об истинной ценности которых их владельцы порой могут даже не подозревать.
— В зоне риска также находятся люди с низким уровнем финансовой грамотности и недостаточной осведомленностью по поводу существующих мошеннических схем, — говорит эксперт. — Зачастую это пенсионеры, а также те, кто не интересуется IT и финансами.
В погоне за активами
В ситуациях, когда мошенникам требуется похитить не деньги, а иные ценности, их схемы обычно более персонализированы. Причина — в необходимости общаться с одним конкретным человеком, изучать его активы и в зависимости от этого подбирать мошенническую тактику, объясняет Константин Горбунов.
— Как правило, действия злоумышленников в конечном счете направлены на финансовое обогащение, — говорит Максим Струпинский. — Поэтому если преступники пытаются завладеть неденежными активами, то только с целью их дальнейшей перепродажи.
По словам Константина Горбунова, до недавнего времени наблюдалось увеличение мошеннических схем по дистанционному заключению сделок купли-продажи недвижимости. Дело в том, что, заполучив электронную цифровую подпись (ЭЦП) владельца, киберпреступник мог продать его квартиру, причем дистанционно. Сейчас же такие сделки по умолчанию запрещены. Исключение — если сам владелец сертификата электронной цифровой подписи составит соответствующее заявление на одобрение данных соглашений.
Однако если для мошенников закрывается одна лазейка, они сразу же начинают искать новые. Как говорит в беседе с «Известиями» руководитель направления аналитики и спецпроектов экспертно-аналитического центра группы компаний (ГК) InfoWatch Андрей Арсентьев, сегодня в зоне повышенного риска в плане атак мошенников находятся владельцы автомобилей, а также те, кто собирается покупать машины.
— Главным образом это связано с кризисом на автомобильном рынке: в последние несколько лет новые автомобили стали менее доступны людям, и фокус сместился на рынок подержанных авто, — объясняет эксперт.
В итоге мошенники реализуют на нем множество различных схем обмана, быстро реагируя на изменения. Особую бдительность необходимо проявлять тем людям, которые в последнее время покупали автомобили через частных посредников по «серому» импорту, рассчитывая на льготные ставки утилизационного сбора. Теперь Федеральная таможенная служба (ФТС) рассылает им требования о доплате утилизационного сбора, рассчитав его по ставкам для машин, ввозимых дилерскими компаниями. В ряде случаев требования по доплате сбора достигают 700–800 тыс. рублей. По мнению Андрея Арсентьева, эта история наверняка будет использоваться мошенниками, если данные о ввезенных по «серому» импорту машинах попадут к ним. При этом схемы могут быть самыми разными: от рассылки требований якобы от имени ФТС, но с поддельными реквизитами, до предложения «решить вопрос» за приемлемую сумму.
Механизмы защиты
Сегодня кибермошенники чаще всего используют телефонную связь, однако со стороны государства применяется достаточно мер для борьбы с ними. В частности, как отмечает Максим Струпинский, в 2023 году была запущена система «Антифрод» от Роскомнадзора. Также государство регулирует процесс оборота сим-карт, выдачи или регистрации виртуальных номеров, а также введения штрафов для операторов связи, которые пропускают мошеннические звонки.
— Например, с 1 сентября 2024 года правительство РФ запретит сервисы, сдающие в аренду виртуальные мобильные номера, — говорит эксперт. — Эта мера должна минимизировать количество мошенников, которые реализуют схемы через мессенджеры.
Между тем сами пользователи для своей защиты могут установить специальное приложение, которое будет блокировать нежелательные звонки. Однако наиболее действенный метод — это соблюдение цифровой гигиены и повышение осведомленности об актуальных атаках. Максим Струпинский советует никогда не передавать по телефону платежную информацию и личные данные.
При подозрительных звонках не нужно стесняться прервать разговор, чтобы уточнить информацию о человеке, — это поможет защититься от большинства угроз в цифровой среде. А если в общественном месте к вам подходит некто и представляется сотрудником какой-либо организации (например, банка), стоит проверить его документы, чтобы убедиться, кто перед вами, заключает эксперт.