Безопасное подключение: цифровую гигиену могут добавить в школьную программу

В школьный курс информатики могут включить тему цифровой гигиены. Соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин. Рассмотрением вопроса займутся Минпросвещения и «Народный фронт». Преподавание цифровой гигиены позволит обезопасить детей от кибербуллинга, утечки личной информации и других киберпреступлений, полагают эксперты. «Известия» узнали, нужны ли изменения в учебном плане.

Уметь защититься

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о добавлении темы цифровой гигиены в уроки информатики. Соответствующее распоряжение глава государства отдал Министерству просвещения РФ. Сделать это предстоит при участии Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». Поручение размещено на сайте Кремля. Доклад по этому вопросу президенту до 30 августа 2024 года должен представить министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Минпросвещения уже реализует программы в сфере компьютерной грамотности и информационной безопасности, напомнил в беседе с «Известиями» руководитель проектов цифровой разработки «Народного фронта» Михаил Камышев. В этом направлении, по его словам, проделана огромная работа.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

— Мы предложили расширить тематику «цифровой гигиены», чтобы дети с как можно более раннего возраста понимали, как отличить правду от фейков, и развивали критическое мышление. Делать это нужно очень оперативно, — убежден Камышев.

Дети, по его словам, должны знать, как защититься от мошенничества, уметь фильтровать информацию в социальных сетях, понимать, чем опасны покупки в онлайн-играх, и многое другое.

— Также в курсы обучения стоит включить полезные и важные для безопасности страны программы, такие как наше приложение «Радар.НФ», позволяющее оперативно информировать специальные службы об атаках беспилотников, — считает представитель «Народного фронта».

«Известия» направили запрос в Минпросвещения РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Уязвимая категория

Вопросы цифровой безопасности сегодня являются индикатором способности выстраивать свою жизнедеятельность, считает директор Московского международного салона образования Максим Казарновский. Особенно это актуально в случае с детьми. Ребенку сложно разобраться в безграничном потоке информации, что повышает риски столкновения с вредными сведениями, указывает он.

— Каждому ребенку необходимо как можно раньше получить базовые знания об опасностях овершеринга, векторах психологических атак при фишинге и социальной инженерии , — убежден директор департамента защиты клиентов VK Рустэм Газизов.

При этом в России уже есть примеры федеральных проектов, направленных на обучение цифровой грамотности, указывает руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко . Это, в частности, «Урок цифры» и «Цифровой ликбез», которые реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минпросвещения и Минцифры России. Интерактивные материалы для детей и методические рекомендации для учителей в рамках этих проектов разрабатываются совместно с экспертами ведущих IT-компаний , в том числе с «Лабораторией Касперского». А эксперты VK, например, регулярно участвуют в открытых уроках по кибербезопасности.

Кроме того, педагоги могут затронуть тему цифровой гигиены на уроках ОБЖ, внеклассных занятиях и родительских собраниях. Однако централизованно подобный курс сегодня в школах не преподается.

Фото: ТАСС/ABACA/Europa Press

Включение этой темы в уроки информатики в образовательных учреждениях значительно снизит уровень преступлений, связанных с раскрытием персональных данных, и повысит защищенность детей от мошенников, считает заместитель директора по инновациям компании «Меркатор Холдинг» Александр Жмурко.

— Важность поручения президента заключается в необходимости подготовки детей к цифровой среде, где они проводят всё больше времени. Понимание основ информационной безопасности и умение защищать себя в интернете становится крайне важным навыком, — подчеркивает проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко.

В новый образовательный курс, по его словам, могут войти такие положения, как основы информационной безопасности, правила использования интернета, осведомленность о цифровых угрозах и способы защиты от них.

Образовательный трек может включать основы цифровой грамотности, программирования и робототехники, способствовать развитию коммуникативных навыков, а также обучать детей сотрудничеству и творчеству , считает директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов.

При этом важно, чтобы тема цифровой гигиены была включена в учебный план с учетом возрастных особенностей детей и преподавалась под руководством компетентных педагогов.

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

— Любой курс кибергигиены не должен быть отлитым из железобетонных конструкций. Он должен обновляться так же оперативно, как появляются риски и угрозы. Но это не так-то просто. Кибергигиена — это диалог поколений, передача опыта жизни и цифровых навыков. Это общение, а не запреты и нравоучения, — полагает Седов.

Важно помнить, что полностью обезопасить детей от киберугроз невозможно. Поэтому образовательный курс нужно сочетать с мониторингом и поддержкой со стороны родителей и учителей. К процессу также стоит подключить регуляторов и бизнес, отмечает Андрей Сиденко.

— Консолидация необходима, чтобы подобные проекты продолжали развиваться, обучающие материалы становились всё доступнее, а в решении вопросов защиты детей в Сети участвовали эксперты в области кибербезопасности, — резюмирует он.

Норма жизни

Современное общество пронизано «цифрой», подчеркивает Александр Жмурко. Для большинства людей, по его словам, смартфон давно стал «неким центром вселенной», однако далеко не все понимают опасность концентрации информации в одном месте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Цифровая гигиена — это набор базовых правил информационной безопасности, которых следует придерживаться, чтобы защитить себя и свои данные в Сети , отмечает Рустэм Газизов.

В широком смысле ее можно сравнить с заботой о здоровье, считает Андрей Сиденко.

— Например, мы каждый день умываемся, моем руки перед едой. Даже если нас ничего не беспокоит, важно заниматься профилактикой. Цифровая гигиена подразумевает всё то же самое, только в отношении информации пользователя, — объясняет эксперт.

Базируется она в первую очередь на личной дисциплине. Однако немаловажную роль играют технические средства, обеспечивающие защиту сведений в интернете.

— Мы рекомендуем применять технические решения, которые помогут защититься от вредоносного ПО, предупредят о попытке перехода на подозрительный сайт. Стоит также пользоваться и другими программами — например, помогающими бороться с телефонным мошенничеством и спамом , — подчеркивает собеседник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев