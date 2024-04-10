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Бербок заявила о невмешательстве правительства ФРГ в следствие по СП

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Фото: AP/Ebrahin Noroozi
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Правительство Германии не вмешивается в процесс расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП). Об этом 10 апреля заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Отвечая в бундестаге на вопрос парламентария о причинах слабого интереса кабинета к прояснению обстоятельств случившегося, министр подчеркнула, что Германия является правовым государством.

«Мы делаем то, что делаем, потому что мы являемся правовым государством, а в правовом государстве [такие] решения принимает не правительство, а органы юстиции. Поэтому расследованием занимается генпрокурор, а правительство ФРГ не вмешивается», — отметила Бербок, трансляция велась на портале ZDF в YouTube.

Как подчеркнула глава ведомства, такой подход представляет собой немецкое «понимание свободной, либеральной демократии».

Поток дознания: в бундестаге требуют обнародовать данные о подрывах СП
Власти Германии затягивают расследование терактов из-за Украины и США

Ранее 10 апреля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что затягивание расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» может указывать на наличие того, что западные страны не хотят раскрывать. Он отметил, что американские угрозы могут указывать на «куда более безрассудные расчеты».

До этого, 3 апреля, Генпрокуратура России направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на СП. В ведомстве выразили надежду, что западные коллеги добросовестно подойдут к работе и будут содействовать в получении доказательств.

До этого, 26 марта, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что расследование актов международного терроризма в связи с повреждением веток «Северного потока» продвигается вперед. Он отмечал, что Генпрокуратура РФ направила 15 запросов о правовой помощи в компетентные органы Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции. При этом в ответ информация была представлена лишь по одному запросу — с датской стороны.

За месяц до этого, 26 февраля, полиция Дании объявила об остановке расследования взрывов на СП. Объяснялось, что необходимых оснований для возбуждения уголовного дела по данному факту нет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение Дании абсурдным, отметив, что правоохранители в ходе расследования, очевидно, вышли на своих ближайших союзников. 7 февраля прокуратура Швеции объявила о закрытии собственного расследования.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля 2023 года, к взрывам причастны США. Он утверждал, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне 2022 года, а активировали взрывчатку норвежцы.

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