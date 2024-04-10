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Посол Антонов заявил о затягивании расследования по «Северным потокам»

Антонов: Запад что-то скрывает в расследовании по теракту на «Северных потоках»
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Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
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Затягивание расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» может указывать на наличие того, что не западные страны не хотят раскрывать. Об этом 10 апреля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во время разговора с журналистами.

Он отметил, что американские угрозы могут указывать на «куда более безрассудные расчеты».

«Достаточно вспомнить, как после неоднократных обещаний покончить с «Северными потоками» российские подводные трубопроводы оказались взорваны в ходе теракта. Причем его расследование всячески затягивается западными столицами. Видимо, есть что скрывать» — заявил Антонов.

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Ранее, 26 марта, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что расследование актов международного терроризма в связи с повреждением веток «Северного потока» продвигается вперед. Так, Генпрокуратурой РФ было направлено 15 запросов о правовой помощи в компетентные органы Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции. При этом, по его словам, информация представлена лишь по одному запросу — с датской стороны.

За месяц до этого, 26 февраля, полиция Дании объявила об остановке расследования взрывов на СП. Объяснялось, что необходимых оснований для возбуждения уголовного дела по данному факту нет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение Дании абсурдным, отметив, что правоохранители в ходе расследования, очевидно, вышли на своих ближайших союзников. 7 февраля прокуратура Швеции объявила о закрытии собственного расследования.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля 2023 года, к взрывам причастны США. Он утверждал, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне 2022 года, а активировали взрывчатку норвежцы.

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