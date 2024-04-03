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Генпрокуратура направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о терактах против РФ

ГП направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о терактах против России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Генеральная прокуратура РФ направила США, Германии, Франции и Кипру запросы о возможной причастности западных структур к терактам против России, включая «Северные потоки». Об этом 3 апреля говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Генпрокуратура рассмотрела обращение депутатов Госдумы Николая Харитонова, Андрея Красова, Яны Лантратовой, а также общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о возможной причастности иностранных лиц к терактам против России, включая взрывы газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

По итогам изучения материалов ведомство приняло решение отправить запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра.

Генпрокуратура выразила надежду, что западные коллеги добросовестно подойдут к расследованию и будут содействовать в получении доказательств, а также «исключат возможность оправдания преступлений по соображениям политического или иного аналогичного характера».

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Ранее, 26 марта, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что расследование актов международного терроризма в связи с повреждением веток «Северного потока» продвигается вперед. Он сообщил, что Генпрокуратурой РФ было направлено 15 запросов о правовой помощи в компетентные органы Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции. При этом, по его словам, информация представлена лишь по одному запросу — с датской стороны. Да и та абсолютно формальная, добавил Краснов.

До этого, 26 февраля, полиция Дании объявила об остановке расследования взрывов на СП. Объяснялось, что необходимых оснований для возбуждения уголовного дела по данному факту нет. 7 февраля прокуратура Швеции объявила о закрытии собственного расследования. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение Дании абсурдным и отметил, что правоохранители в ходе расследования, очевидно, вышли на своих ближайших союзников. Представитель кабинета министров Германии Кристиане Хофман, в свою очередь, заявила, что Берлин заинтересован в продолжении расследования диверсий на газопроводах.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном 9 февраля, заявил, что взрывы на «Северных потоках» — это теракт и ответственность за него несет Центральное разведывательное управление США (ЦРУ).

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля 2023 года, к взрывам причастны США. Он утверждал, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне 2022 года, а активировали взрывчатку норвежцы.

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