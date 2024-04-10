Украинские военнослужащие, принимавшие участие в контрнаступлении летом 2023 года, обвинили в его провале отсутствие профессионального и эффективного командования. Об этом 10 апреля сообщила британская газета Express со ссылкой на источник в военных кругах.

По его словам, военные на передовой «не были должным образом проинструктированы», «ими плохо командовали» и «плохо подготовили к контрнаступлению». При этом речь идет о высшем командовании украинской армии.

«Меня беспокоит то, что, что бы ни происходило, русские учатся, и они учатся быстро. Я считаю, что, за исключением солдат на передовой, украинская система все еще не учится. ВСУ думают, что они находятся в СССР и советских методах борьбы», — отметил источник.

По его словам, украинские силы слишком поздно стали возводить укрепления по линии фронта, уточняет «Газета.Ru».

Издание напоминает, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом 2023 года не привели к сколько-нибудь существенному прорыву, так как украинцы были «сбиты с толку» мощными российскими оборонительными укреплениями.

Ранее, 7 марта, в беседе с «Известиями» ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин указал, что наступательные действия украинских войск могут носить лишь локальный характер и не достигнут успеха.

В тот же день депутат Госдумы от Республики Крым генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что новое контрнаступление ВСУ обречено на провал, как и предыдущее.

Президент РФ Владимир Путин еще в январе указал, что летнее контрнаступление ВСУ завершилось абсолютным провалом, инициатива в зоне спецоперации полностью находится у российских военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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