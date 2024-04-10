Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Чемодан со взрывчаткой найден в заброшенном доме в Запорожской области
Общество
ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых сотрудников ГТРК «Луганск»
Общество
Мурашко поручил обеспечить жителей Курганской области необходимыми лекарствами
Общество
Осужденный на четыре года колонии Стрелков выразил желание участвовать в СВО
Происшествия
В Чехове ищут сбежавшего от силовиков подозреваемого
Общество
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг отметки 10 м 10 см
Общество
Начальник управления МВД привлекал подчиненных к ремонту своих коттеджей
Общество
Файзуллин поддержал решение построить в Орске новую мощную дамбу
Мир
Минторг США включил в черный список компании из РФ, Китая и ОАЭ
Мир
В Верховной раде не исключили «мобилизацию» автомобилей украинцев
Мир
Столтенберг поприветствовал идею Финляндии разместить структуру НАТО рядом с РФ
Наука и техника
В РАН назвали «Ангару-5» будущим российской космонавтики
Наука и техника
В РАН рассказали о промежуточных результатах проекта «SIRIUS-23»
Мир
На Украине призвали женщин быть готовыми к мобилизации
Мир
Британская BAE Systems заключила контракт на ремонт гаубиц L119 на Украине
Мир
Посол Мексики прокомментировал данные СВР о вербовке мексиканцев в ВСУ
Сюжет:

В ВСУ раскритиковали командиров за провал контрнаступления в 2023 году

Express: бывшие в контрнаступлении бойцы ВСУ отметили плохое командование
0
Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военнослужащие, принимавшие участие в контрнаступлении летом 2023 года, обвинили в его провале отсутствие профессионального и эффективного командования. Об этом 10 апреля сообщила британская газета Express со ссылкой на источник в военных кругах.

По его словам, военные на передовой «не были должным образом проинструктированы», «ими плохо командовали» и «плохо подготовили к контрнаступлению». При этом речь идет о высшем командовании украинской армии.

«Меня беспокоит то, что, что бы ни происходило, русские учатся, и они учатся быстро. Я считаю, что, за исключением солдат на передовой, украинская система все еще не учится. ВСУ думают, что они находятся в СССР и советских методах борьбы», — отметил источник.

По его словам, украинские силы слишком поздно стали возводить укрепления по линии фронта, уточняет «Газета.Ru».

Издание напоминает, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом 2023 года не привели к сколько-нибудь существенному прорыву, так как украинцы были «сбиты с толку» мощными российскими оборонительными укреплениями.

Вытянуть не смогут: Запад пытается продлить конфликт на Украине
Зачем США и странам ЕС это нужно и кто оплатит счета Киева

Ранее, 7 марта, в беседе с «Известиями» ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин указал, что наступательные действия украинских войск могут носить лишь локальный характер и не достигнут успеха.

В тот же день депутат Госдумы от Республики Крым генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что новое контрнаступление ВСУ обречено на провал, как и предыдущее.

Президент РФ Владимир Путин еще в январе указал, что летнее контрнаступление ВСУ завершилось абсолютным провалом, инициатива в зоне спецоперации полностью находится у российских военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024