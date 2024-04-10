Осужденный на четыре года колонии Стрелков выразил желание участвовать в СВО
Бывший глава министерства обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который осужден на четыре года колонии за призывы к экстремизму, выразил желание принять участие в российской спецоперации. Об этом 10 апреля рассказал «Известиям» адвокат осужденного Александр Молохов.
По его словам, одна из воинских частей готова заключить со Стрелковым контракт.
21 июля 2023 года Стрелкова задержали в Москве. 25 января 2024 года Мосгорсуд приговорил его к четырем годам колонии общего режима за призывы к экстремизму.
Стрелков был министром обороны ДНР с мая по август 2014 года. После сложения полномочий жил в России.