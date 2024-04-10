Оперного певца Евгения Кунгурова похоронят в Свердловской области

Оперного певца Евгения Кунгурова похоронят в поселке Заречный в Свердловской области. Об этом 10 апреля сообщил директор исполнителя Сергей Пудовкин.

Он уточнил, что церемония прощания пройдет 11 апреля на Троекуровском кладбище в Москве.

«Затем его повезут на родину хоронить, здесь не будут. Похороны [пройдут] в поселке Заречный», — рассказал Пудовкин ТАСС.

Тело заслуженного артиста РФ было найдено 8 апреля возле его дома на Зоологической улице в Москве.

Известно, что Кунгуров наблюдался в частной психиатрической клинике. Как сообщил источник «Известий», перед случившемся певец писал своей супруге сообщение с угрозой суицида. Отмечалось, что на теле исполнителя признаков насильственной смерти обнаружено не было. Отец Кунгурова сообщал, что детали произошедшего ему неизвестны.

Близкий друг Кунгурова Вадим Цаллати рассказал «Известиям», что при жизни он был очень добрым и отзывчивым человеком.