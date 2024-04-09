Близкий друг Евгения Кунгурова рассказал о певце

Оперный певец Евгений Кунгуров был очень добрым и отзывчивым человеком при жизни. Об этом 9 апреля рассказал «Известиям» его близкий друг Вадим Цаллати.

«Очень сложно подобрать какие-то слова, потому что мы близко дружили, но в то же время я был поклонником его творчества. <...> Он был открытым, добрым, очень отзывчивым, просто мужчиной с большой буквы», — сказал он.

Цаллати назвал смерть Кунгурова потерей не только для семьи артиста, но и для всего мира большой музыки.

Тело Кунгурова было найдено возле его дома на Зоологической улице накануне в Москве. Известно, что певец наблюдался в частной психиатрической клинике.

На его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. Как сообщал источник «Известий», перед случившемся заслуженный артист РФ написал супруге сообщение с угрозой о суициде.