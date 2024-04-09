Чем известен оперный певец Евгений Кунгуров. Биография

В Москве погиб оперный певец Евгений Кунгуров. Тело 40-летнего артиста обнаружили ночью 8 апреля под окнами многоэтажки в центре города. Перед этим он написал сообщение жене, в котором угрожал покончить с собой. О том, чем запомнился певец поклонникам, как складывалась его карьера и личная жизнь, читайте в материале «Известий».

Певец Евгений Кунгуров — биография

Кунгуров родился 18 июля 1983 года в поселке Заречный Свердловской области. Его отец — военнослужащий, мать работала певицей в военном ансамбле. Именно она привила сыну любовь к музыке и посоветовала пойти учиться в музыкальную школу.

В одном из интервью артист признавался, что в детстве не мечтал о карьере певца, а хотел стать десантником, как отец. Но в итоге решил продолжить музыкальное образование. Сначала он учился в музыкальном училище при Московской консерватории, а затем в МГК им. П.И. Чайковского.

Уже на первом курсе он вступил в Образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД. В дальнейшем был солистом театра «Новая опера» и Калининградского музыкального театра.

Известность к Кунгурову пришла в 2012 году после выхода в финал телешоу «Голос». Он занял второе место, уступив победу Дине Гариповой. Затем певец стал участником шоу «Один в один», где играл Федора Шаляпина, Надежду Бабкину, Муслима Магомаева и других звезд эстрады. После участия в проектах его пригласили на роль ведущего программы «Романтика романса» на телеканале «Культура».

В октябре 2023 года Кунгурову было присвоено почетное звание «Заслуженный артист России». Также он удостоен званий заслуженного артиста Ингушетии и Чечни.

Певец Евгений Кунгуров — личная жизнь

Артист был дважды женат. Первой его женой стала актриса театра «У Никитинских ворот» Наталья Троицкая. Они поженились в 2012 году. Супруги воспитывали сына Троицкой от первого брака, общих детей у них не было. Через несколько лет супруги развелись, и артист завел роман с певицей Еленой Максимовой, с которой познакомился на одном из телепроектов.

Второй женой Кунгурова стала Ирина Меледина. В браке у них родились двое детей — сын и дочь. Сейчас девочке всего два года. В последнее время супруги не проживали вместе и планировали развестись. СМИ писали, что вдова артиста подавала заявление о разводе в Пресненский суд, но его не приняли из-за неправильного оформления.

Певец Евгений Кунгуров — смерть

Вечером 8 апреля жена исполнителя получила сообщение с угрозами совершить самоубийство. Женщина позвонила в службу спасения, но уже было поздно. Тело певца обнаружили возле его дома на Зоологической улице.

По некоторым данным, у артиста были проблемы с алкоголем. Также он наблюдался у психиатра в частной клинике, хотя не состоял на учете.

Как сообщал источник «Известий», на теле оперного певца не было обнаружено признаков насильственной смерти. Отец Кунгурова рассказал, что ему сообщили о смерти сына по телефону, но детали ему неизвестны.